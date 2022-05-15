Арестович заявил о 20-й "серии" Чернобаевки

Россия продолжает отправлять своих солдат на смерть в Украину

Армия РФ несет большие потери, доложил Арестович. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские защитники в воскресенье, 15 мая, около 12:00 20-й раз ударили по складам с боеприпасами оккупантов в Чернобаевке.

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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"20-я Чернобаевка. Удар был в 12:00. Детонация все еще идет", – написал он.

У оккупантов паника от упоминания о Чернобаевке

Тем временем у российских захватчиков началась паника от одного упоминания о Чернобаевке, где их регулярно уничтожают украинские защитники. Об этом свидетельствует перехваченный СБУ телефонный разговор двух российских командиров, один из которых представляет боевиков так называемой "ДНР".

"Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!". Они здесь стояли, их послали туда (в Чернобаевку. – Ред.). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят: "Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?", и вот это – началась паника", – жалуется захватчик из "ДНР".

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По его словам, после бегства россиян только 5 из 20 человек "нового пополнения из ДНР" согласились идти в атаку. А чтобы убедить других, российский командир прибег к лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать.

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