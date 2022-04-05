Армия Приднестровья испугалась нападать на Одессу

"Вояк" непризнанного образования распустили по домам

Не пошли жители Молдовы воевать против своего соседа / Коллаж "Сегодня"

Вооруженные формирования непризнанной республики Приднестровье (Молдова) не стали усиливать войска Российской Федерации на одесском направлении. Они ненадолго собрались, но потом были распущены по домам.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук журналистам канала "Украина 24" в эфире проекта FREEDOM.

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Испугались

"С первого дня с 24 февраля и до этого времени отслеживали так называемое приднестровское направление. Отмечалась некая активность несколько дней назад. Что-то пытались оккупационные русские войска сделать. Да, мы знаем, что там так называемый миротворческий контингент РФ находится на временно оккупированной территории независимой Молдовы. И такую же активность попытались проявить военнослужащие, конечно, говорю с иронией, так называемой армии "Приднестровской народной республики". Но, по нашей информации, морально-психологическое состояние этих так называемых бойцов настолько низкое, что буквально их распустили чуть ли не по домам", – отметил Сергей Братчук в эфире проекта FREEDOM.

По его словам, в непризнанной республике всем хорошо известно, чем закончились все попытки России захватить Одессу.

"Они просто, мягко говоря, боятся вступать в бой с украинскими вооруженными силами. Вообще переходить границу и вообще ступать на землю Одесчины, потому что понимают, что любое их действие получит такое противодействие примерно, как попытки российского десанта в первые дни большой войны прощупать нашу береговую оборону. Чем это закончилось, мы это прекрасно знаем", – резюмировал Братчук.

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