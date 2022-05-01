Аваков назвал условия, при которых Украина может стать членом НАТО

Экс-министр внутренних дел рассказал, какой должна стать система мировой безопасности

Арсен Аваков высказался о перспективах вступления в НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня

Система гарантий безопасности для Украины после войны станет симбиозом некоторых вещей. Украина еще может стать членом НАТО, считает экс-глава МВД Украины Арсен Аваков. Об этом он сказал телеведущей Людмиле Добровольской в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Україна24".

Арсен Аваков выразил мнение, что хорошо было бы, если бы Путина не было. Он напомнил, что 30 апреля застрелился Гитлер, а Путин пока, к сожалению, нет. Но сейчас говорить стоит о других вещах, а именно экономике и гарантиях безопасности для Украины.

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"Когда мы говорим об экономике и развитии нашей инфраструктуры, в том числе обеспечивающей нас топливом, мы должны говорить о безопасности этого функционала. Гарантии безопасности, о которых начал говорить на Западе президент Зеленский, актуальны. Что это за гарантии, если 5 статья НАТО не работает", — сказал он.

Аваков убежден, что сейчас стоит себе объяснить, что система безопасности до полномасштабной войны в Украине и после нее будут принципиально разными. Возможно, вместо ООН будет другая организация, будут иначе работать институты НАТО. Другую функцию получат двусторонние и трехсторонние договоры.

"Система гарантий безопасности для Украины после войны будет симбиозом некоторых вещей: должна работать система реагирования в течение 24 часов", – отметил он.

По мнению Авакова, такие договоры могут быть подписаны между Украиной, Польшей и Британией, ведь известно уже о близости позиций этих стран. Эти страны могут закрыть наше небо и предоставлять Украине оружие на постоянной основе, в частности, средства электронной борьбы.

"Может быть механизм двух- и трехсторонних договоров, тотальная поддержка оружием, что-то вроде ленд-лиза, могут быть блочные соглашения. Я бы не исключал, что Украина будет членом НАТО, это не фантастика, тогда будет работать 5-я статья. Если НАТО не сдрейфит и будет вести себя достойно, в эти месяцы войны. Это даст нам многое, это защитит не только нас, но и страны НАТО", — считает экс-глава МВД.

Аваков подчеркнул, что украинская армия послужила примером для стран НАТО, а также стала предметом гордости.

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"Мы можем делать антипутинскую коалицию в Рамштайне, там 43 страны, это новая антипутинская коалиция. Необходимо включить все мировые системы безопасности. Сильными должны быть и наши вооруженные силы", – сказал он.

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