Автобусы с эвакуированными с "Азовстали" прибыли в Запорожье

Верещук рассказала, как россияне сорвали планы по эвакуации мирных граждан

Из Мариуполя эвакуировали украинцев в Запорожье / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

С "Азовстали" удалось эвакуировать более 150 человек, в том числе около 20 детей. Об этом заявила замминистра обороны Ирина Верещук, сообщает "Сегодня".

При этом вице-премьер-министр заявила, что оккупанты сорвали эвакуацию из Токмака и Васильевки Запорожской области.

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"Россия нарушила взятые на себя обязательства. Договоренности были такими, что мы в Токмаке на Луначарском конце, а также в Васильевке возьмем людей, которые выйдут на эвакуацию и смогут спастись. Россия изменила свои договоренности", — сказала она.

В Запорожье ждут прибытия эвакуированных из Мариуполя / Фото: "Сегодня"

Автобусы с людьми, которых эвакуировали из "Азовстали", уже прибыли в Запорожье.

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Гумкоординатор ООН сообщил, что организация готова повторить операцию по эвакуации гражданских лиц с "Азовстали".

Ситуация в Мариуполе

Целую ночь по территории завода "Азовсталь" работала вражеская корабельная артиллерия. Об этом заявил замкомандира батальона "Азов", который остается на территории комбината вместе с сотнями гражданских лиц. Погибли две гражданские женщины. Более 10 гражданских получили ранения разной степени сложности.

По словам представителя "Азова", сейчас российские солдаты пытаются всеми имеющимися силами штурмовать территорию предприятия, где все еще находятся гражданские лица.

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Ситуация приобрела признаки настоящей гуманитарной катастрофы, поскольку у людей заканчиваются вода, еда и медикаменты.

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