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"Азовсталь" не должен стать военной трагедией XXI века: главные заявления властей за 12 мая

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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12 мая, 12:53
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Для эвакуации тяжелораненых защитников "Азовстали" необходим гуманитарный коридор
Россия не хочет эвакуации. Она планирует уничтожить всех защитников "Азовстали". Фото: коллаж "Сегодня"
Россия не хочет эвакуации. Она планирует уничтожить всех защитников "Азовстали". Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине – 78-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты пытаются захватить Донбасс и удержать коридор в Крым, а тем временем российская экономика продолжает нести потери.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 12 мая.

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Президент Украины подвел итоги 77-х суток войны против России

В ночь на 12 мая президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и сообщил, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за новый пакет поддержки для Украины на сумму в почти 40 миллиардов долларов. Теперь за него должны проголосовать в Сенате США, после чего это решение попадет на подпись президенту Байдену и вступит в силу.

"Я благодарен народу Америки и всем нашим друзьям в Конгрессе, в администрации за эту поддержку. Эти средства будут использованы максимально быстро и без бюрократии для усиления защиты Украины. Прежде всего это оружие и боеприпасы для нас, оборудование. Но не только. Это также поддержка расследования военных преступлений оккупантов, поддержка дипломатической работы и т. д", – сказал Зеленский.

Президент также отметил решение США о программе ленд-лиза.

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"Я благодарен лично Президенту Байдену за эту поддержку, за это решение. Говоря просто, ленд-лиз – это схема передачи нам всего, что нужно для обороны. Хотя формально это как заем, но по сути он настолько выгоден, что называть его займом некорректно. Во-первых, мы получим доступ к современному оружию, боеприпасам, оборудованию, и нам не нужно искать варианты, как за это все заплатить. Во-вторых, теперь с ленд-лизом Президенту США не нужно будет согласовывать с Конгрессом, какую помощь он предоставляет. Это ускорит поставки", – объяснил Зеленский.

Украинский лидер рассказал, что Украина обсудила тему гарантий безопасности на встрече "Большой семерки".

"8 мая наше государство впервые приняло участие на уровне лидеров. Мы договариваемся с ведущими государствами мира, чтобы дать Украине уверенность в безопасности на десятилетия вперед. Это впервые в истории нашего государства, когда есть возможность зафиксировать гарантии. Не что-то в меморандуме, не какое-то декларативное устремление к какому-то курсу, а конкретные гарантии. Не только юридически значимые, но и прописанные так, чтобы было ясно: что именно, кто именно и как именно нам гарантирует. Дай Бог", – сказал он.

Проинформировал Зеленский и о переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем. Политики говорили об оборонной помощи Украине, энергетическом взаимодействии и новых санкциях против России.

Российская экономика продолжает нести потери

Российская экономика продолжает нести потери и это приближает победу Украины. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

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Ермак отметил, что немецкая компания Siemens объявила о выходе с российского рынка из-за войны России и Украины.

"Там решили присоединиться к международному сообществу в осуждении войны. Прибыли компании упали, а риски из-за антироссийских санкций увеличились. Российская экономика продолжает терять и это приближает победу Украины", – написал Ермак.

"Азовсталь" не должен стать военной трагедией XXI века

Украина и мировое сообщество должны сделать все, чтобы "Азовсталь" не стал военной трагедией XXI века. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в эфир французского телеканала LCI, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как отметила Верещук, сейчас главным и единственным предметом переговоров между Украиной и РФ является создание гуманитарного коридора для эвакуации тяжелораненых защитников "Азовстали". Лишь после достижения договоренностей и спасения этих людей возможны дальнейшие переговорные шаги.

"Я считаю, что мы должны сделать абсолютно все, чтобы трагедия "Азовстали" не осталась в учебниках истории войн величайшей трагедией ХХІ века. Нам нужен гуманитарный коридор, чтобы начать диалог. И если он состоится, то люди, желающие спастись, получат такой шанс. Именно это зависит от России, и именно это сейчас предмет переговоров. Только тогда можно говорить о любых других шагах", – сказала вице-премьер.

В то же время Верещук констатировала: гуманитарные коридоры сейчас организуются крайне тяжело, ведь Россия не хочет эвакуации.

"На самом деле Россия не хочет никакой эвакуации. Она планирует уничтожить всех и вся. Только вы, уважаемые журналисты, мировое сообщество, народы цивилизованного мира – не даете этого сделать! Ваш фокус внимания – на "Азовстали" – и это не позволит агрессору разбомбить и уничтожить всех находящихся там. И это наше с вами общее дело – не разрешить убить людей, которые не могут себя защитить", – подчеркнула она.

Оккупанты пытаются захватить Донбасс и удержать коридор в Крым

Российские оккупанты продолжают наступление на Востоке Украины с целью установления полного контроля над территориями Донецкой, Луганской и Херсонской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 12 мая.

"Кроме того, российские оккупанты совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Городнянском районе Черниговской области и нанесли авиационный удар по населенному пункту в Шосткинском районе Сумской области", – говорится в сообщении.

На Слобожанском направлении противник осуществляет перегруппировку войск с целью недопущения дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины. В районах севернее города Харькова враг обстреливает из артиллерии подразделения наших войск с целью нанесения потерь в живой силе, вооружении и военной технике.

"С целью доукомплектования пострадавших подразделений и логистического обеспечения группировки войск противник переместил в определенный район около 300 единиц вооружения и военной техники. На Донецком направлении подразделения противника пытаются развить наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Основной задачей остается установление полного контроля над Рубежным, захвата Лимана и Северодонецка", – рассказали в Генштабе.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, шесть единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей и одна зенитная установка противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА типа "Орлан-10".

Потери российских оккупантов составляют 26 650 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 26 650 солдат и 1195 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.05 ориентировочно составили:

  • Личного состава – 26 650 (+300) человек ликвидировано
  • Танков ‒ 1195 (+8) единиц
  • Боевых бронированных машин ‒ 2873 (+17) единиц
  • Артиллерийских систем – 534 (+6) единицы
  • РСЗО – 191 (+6) единица
  • Средств ПВО – 87 (+0) единицы
  • Самолетов – 199 (+0) единиц
  • Вертолетов – 161 (+1) единица
  • Автомобильной техники и автоцистерн – 2019 (+22) единиц
  • Кораблей/катеров – 13 (+1) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8)
  • Специальной техники – 41 (+0)
  • Крылатых ракет – 94 (+0)

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Кураховском направлении.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 12 мая
1
Личный состав 26650
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 161
Вертолеты
4
Танки 1195
Танки
5
ББМ 2873
ББМ
6
Артиллерия 534
Артиллерия
7
Средства ПВО 87
Средства ПВО
8
РСЗО 191
РСЗО
9
БПЛА 398
БПЛА
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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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