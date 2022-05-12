За сутки на востоке украинские военные отбили пять атак оккупантов и уничтожили 6 танков

Украинские военные продолжают сдерживать российского агрессора на востоке Украины. За день, 11 мая, оккупанты совершили пять атак.
Об этом в Facebook сообщила оперативно-тактическая группировка "Восход".
Какая ситуация
"Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме этого, был уничтожен склад с боеприпасами и наблюдательный пост", – говорится в сообщении.
Потери врага составляют:
- личного состава – до 250;
- танков – 6;
- БМП – 1;
- БТР – 2;
- ББМ – 2;
- АТТ – 7.
Напомним, российские военные все больше возмущаются действиями своих командиров, отправляющих их на убой. Об этом говорится в перехваченном СБУ телефонном разговоре оккупанта, воюющего в Харьковской области, с отцом.
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