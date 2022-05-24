Блинкен назвал главную цель Путина в войне против Украины

Госсекретарь США выразил уверенность, что Кремль не сможет реализовать свои планы

Блинкен заявил, что Путин хочет уничтожить украинскую идентичность / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин в войне против Украины ставит перед собой цель уничтожить украинскую идентичность.

Об этом написал в Twitter глава Госдепа США Энтони Блинкен после посещения Украинского института Америки в Нью-Йорке.

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"Частью войны Путина является попытка стереть украинскую идентичность. Я посетил Украинский институт, организацию, которая сохраняет и продвигает яркую и живую культуру Украины, чтобы подчеркнуть – война Кремля против Украины не может стереть то, что делает страну и ее людей такими уникальными", – отметил госсекретарь США.

Part of Putin's war is attempt to erase Russian identity. I visited the @UkrInstitute , На организацию того, что является предохранением и стимулирование Ukraine's vibrant & living culture, для подъема Kremlin's war on Ukraine cannot erase what makes the country & its people so unique. pic.twitter.com/ndebZiimOz - Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 23, 2022

Напомним, Украинский институт Америки – культурное учреждение украинцев в США, основанное в 1948 году. Институт является центром сохранения произведений украинской культуры и помощи украинцам в США.

Блинкен рассказал о новом опасном оружии Путина

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия в войне. Он призвал Кремль прекратить блокаду украинских портов, чтобы возобновить экспорт продовольствия для миллионов людей во всем мире.