Блинкен назвал главную цель Путина в войне против Украины

Президент России Владимир Путин в войне против Украины ставит перед собой цель уничтожить украинскую идентичность.

Об этом написал в Twitter глава Госдепа США Энтони Блинкен после посещения Украинского института Америки в Нью-Йорке.

