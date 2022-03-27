Ближайшие недели будут неравномерными – обращение Арестовича (видео)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович записал новое видеообращение к украинцам. Он заявил, что за последние сутки состояние российских оккупантов и положения украинских войск не изменились.
Об этом сообщает "Сегодня".
Главное из того, что сказал Арестович
- ВСУ начали тактические контрнаступления в Сумской и Харьковской области, а также продолжают это делать в Киевской и Херсонской областях
- Российская армия сконцентрировалась на двух задачах: оцепить войска в зоне ООС с захватом Мариуполя и удержать Херсон
- Ближайшие неделю-две будут неравномерными — будут сообщения как об освобожденных территориях, так и о непростой ситуации, особенно на востоке Украины
- Арестович призвал украинских военных не издеваться над военнопленными, потому что это военное преступление — с пленными следует обращаться исключительно согласно международным конвенциям
Далее по теме
Путин ждет призыв, чтобы отправить в Украину срочников – Арестович
Российские войска, которые нагло вторглись в Украину в ночь на 24 февраля, продолжают попытки продвинуться в направлении Киева и захватить Чернигов. Это благополучно отбивается нашими военными, которые местами идут в контрнаступление. Также ожидается, что после 1 апреля Россия будет направлять в Украину своих срочников. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время традиционного брифинга.
"В течение минувших суток существенных изменений не произошло. Новая горячая точка – это Славутич, жители которого оказывают героическое гражданское сопротивление захватчикам и сейчас в городе происходит огромный митинг с украинскими флагами. Город-герой, город ликвидаторов, город сотрудников Чернобыльской АЭС дает отпор российским захватчикам", – отметил Арестович.
Противник продолжает сосредотачивать свои усилия на Мариуполе, там идут уличные бои. Пытаются наступать в районе Изюма и на Киев. Однако вооруженные силы Украины тактически ведут оборону и даже в некоторых районах контратакуют и наносят очень результативные ракетно-артиллерийские удары по противнику.
"Отмечу, что 1 апреля в российской армии начинается кампания по призыву строчников. Сейчас наша разведка отмечает резкое падение доли контрактников в вооруженных силах РФ, Росгвардии и так далее. И можем ожидать, что путинский режим погонит вперед срочников. Мамы России, подумайте, нужно ли вам это. Если не нужно, осуществляйте соответствующие действия. Сберегите своих сыновей. Им не за что гибнуть в Украине", – обратился советник главы ОП к российским матерям.