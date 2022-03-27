Ближайшие недели будут неравномерными – обращение Арестовича (видео)

По его словам, российская армия сконцентрировалась на двух задачах: оцепить войска в зоне ООС с захватом Мариуполя и удержать Херсон

Алексей Арестович снова обратился к украинцам. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович записал новое видеообращение к украинцам. Он заявил, что за последние сутки состояние российских оккупантов и положения украинских войск не изменились.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Главное из того, что сказал Арестович

ВСУ начали тактические контрнаступления в Сумской и Харьковской области, а также продолжают это делать в Киевской и Херсонской областях

Российская армия сконцентрировалась на двух задачах: оцепить войска в зоне ООС с захватом Мариуполя и удержать Херсон

Ближайшие неделю-две будут неравномерными — будут сообщения как об освобожденных территориях, так и о непростой ситуации, особенно на востоке Украины

Арестович призвал украинских военных не издеваться над военнопленными, потому что это военное преступление — с пленными следует обращаться исключительно согласно международным конвенциям

Путин ждет призыв, чтобы отправить в Украину срочников – Арестович

Российские войска, которые нагло вторглись в Украину в ночь на 24 февраля, продолжают попытки продвинуться в направлении Киева и захватить Чернигов. Это благополучно отбивается нашими военными, которые местами идут в контрнаступление. Также ожидается, что после 1 апреля Россия будет направлять в Украину своих срочников. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время традиционного брифинга.

"В течение минувших суток существенных изменений не произошло. Новая горячая точка – это Славутич, жители которого оказывают героическое гражданское сопротивление захватчикам и сейчас в городе происходит огромный митинг с украинскими флагами. Город-герой, город ликвидаторов, город сотрудников Чернобыльской АЭС дает отпор российским захватчикам", – отметил Арестович.

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