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В России бунтуют военные, ВСУ ликвидировали еще одного генерала – Арестович

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25 марта, 16:15
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Российские оккупанты деморализованы и не хотят воевать против ВСУ, те, кто еще находится в России, пишут рапорты с отказами участвовать в боях
Арестович рассказал о ситуации на фронте
Арестович рассказал о ситуации на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты практически перестали использовать пилотированную авиацию в Украине, но запустили беспилотники для разведки. Тем временем ВСУ уничтожила батальонную группу 200-й отдельной мотострелковой бригады РФ – из почти 650 военных осталось трое.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил во время брифинга.

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Главное из выступления Арестовича

  • Противник пытался наносить ракетные удары по Украине, но их интенсивность значительно меньше, чем в предыдущие дни.
  • За эти сутки РФ практически не использовала пилотированную авиацию, а применяла БПЛА для разведки. Но наши защитники уничтожают вражеские беспилотники. За сегодня уже сбили несколько БПЛА, а также крылатых ракет.
  • Разведка сообщает, что у российских военных крайне низкий морально-волевое состояние. Многие военных отказываются ехать на войну в Украину.
  • Украинская армия практически полностью уничтожила батальонную группу 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС России. Из 648 военных выжили всего трое, двое из них ранены.
  • Несмотря на то что в РФ военным угрожают тюрьмой за отказ воевать, 50% солдат одного из полков 7-й десантно-штурмовой дивизии написали рапорты, отказываясь от участия в боевых действиях на территории Украины.
  • Также отказались воевать против Украины бойцы подразделения Росгвардии и российской полиции. 12 военных сейчас преследует российская власть.
  • На аэродроме в Чернобаевке ВСУ ликвидировали еще одного российского генерал-лейтенанта, командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ Якова Рязанцева.
  • Потери противника на 30-й день войны составили около 16 100 солдат, 561 танк, 1625 боевых бронированных машин, 291 артсистема, 90 реактивных систем залпового огня, 49 средств ПВО, 115 самолетов, 125 вертолетов, 53 БПЛА, 5 морских судов.

В Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Оккупантам не удалось добиться главных целей – блокады Киева и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Частично враг добился успеха по созданию сухопутного коридора между временно оккупированными АР Крым и частью Донецкой области.

Противник наращивает корабельный состав флота в акватории Азовского моря. Зафиксирован проход по Керченскому проливу в северном направлении малого тральщика "Валентин Пикуль", ракетного катера "Набережные Челны" и двух десантных катеров.

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5
ББМ ББМ
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6
Артиллерия Артиллерия
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7
Средства ПВО Средства ПВО
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Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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