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Бомбить Россию – законный ответ. Запад признал право Украину на оборону

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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28 апреля, 18:12
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Военные операции на территории врага лишат его подкреплений и могут вызвать у россиян вопросы
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Вполне возможно, что Украина переходит к новому этапу военных действий, призванных лишить армию страны-агрессора тылового обеспечения.

Для лучшей реализации этого плана необходимо еще получить оружие с дальним радиусом действия. Как известно, эта работа идет полным ходом.

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Бомбить Россию

Сегодня, 28 апреля, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина имеет полное право защищать себя и своих граждан любым способом, в том числе ударами по складам и базам российских убийц.

Также он отметил, что право наносить удары по территории РФ накануне признали официальные лица США и Великобритании.

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Президент Украины Владимир Зеленский прямо не стал угрожать объектам на территории России. Однако в очередном своем обращении отметил, что как только ВСУ получат запрошенное у западных стран оружие, мы пойдем в наступление.

"Как только у нас будет больше оружия, мы будем идти вперед, возвращать наши территории. И это будет не через десятки лет", – отметил лидер страны.

Разрешение

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Гиппи три дня назад сказал: "Дело в том, что Украина была суверенной страной, мирно жившей в пределах своих границ, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести 130 тысяч военных в их страну. Вполне законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, способствовала бы смертям и резне на украинской земле".

Кстати, по словам Гиппи, международное сообщество уже предоставило Украине вооружение, при помощи которого можно бить по территории России с нашей стороны.

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Чуть ранее высказался госсекретарь США Энтони Блинкен: "Отдельный вопрос заключается в том, должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ. Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать все необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае — это их собственное решение".

Как отмечают наблюдатели, это не столько то самое "разрешение", сколько ясный сигнал о том, что западный мир принял решение о ликвидации сегодняшнего российского режима.

Журналист Роман Цимбалюк на своем ютуб-канале отметил, что последний саммит глав минобороны 40 стран мира свидетельствует о том, что создана антироссийская коалиция, а значит России необходимо готовится к ответным ударам. "Подмога уже в дороге. Каждый житель Российской Федерации должен понимать, что их территорию могут бомбить. И выход из этой ситуации только один – прекращения войны", – говорит журналист.

Что-то не то происходит

Напомним, ночью 25 апреля сразу на двух нефтехранилищах российского Брянска случился большой пожар. Тогда Украина официально не объявляла об атаке на эти объекты.

А в начале месяца российские СМИ сообщили, что в Белгородской области, РФ упал снаряд, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе, который уничтожил несколько цистерн с нефтью. Украина также отвергла свою причастность к ЧП.

Реакция России

В Минобороны России пригрозили, что российская армия нанесет удары по "центрам принятия решений" в Киеве, если Украина будет атаковать объекты на российской территории.

"Прямое провоцирование Лондоном на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу. Как мы предупреждали, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве", – говорится в заявлении Минобороны РФ.

Кроме традиционной истерии на пропагандистских телеканалах, что в случае атаки на их территорию Москва может и ядерную бомбу сбросить, есть признаки того, что приграничные с Украиной населенные пункты готовятся в военным действиям. Например, 28 апреля российским энергетикам, работающим в Белгородской области выдали средства индивидуальной бронезащиты и бронеавтомобили "Буран".

Последствия

Российские оппозиционеры надеются, что удары по стратегическим объектам в РФ могут вызвать у жителей этих регионов вопрос, кому нужна эта война.

"Приграничные регионы и вовсе рискуют стать зоной боевых действий при неудачном для России развитии конфликта. Готовы ли власти и граждане России к тому, что война придет в их страну? Будет ли пропаганда столь же успешна, когда рухнет миф не только о непобедимости российской армии, но и о способности российских спецслужб защитить страну от взрывов объектов инфраструктуры? Ответы на эти вопросы мы можем получить гораздо быстрее, чем сейчас может показаться", – отметил немецкому агентству DW российский оппозиционный политолог Федор Крашенинников.

Обстановка

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