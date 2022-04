Британское посольство возобновляет работу в Киеве

Великобритания откроет свое посольство в Украине на следующей неделе.

Об этом заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.

"Мы возобновляем работу посольства Британии в Киеве, наш посол Мелинда Симмонс вернется в город в ближайшее время. Спасибо Мелинде и ее команде за тяжелую работу и устойчивость. Мы поддерживаем Украину", - написала Трасс.

I'm heading back. Looking forward to working in Kyiv #Ukraine again. https://t.co/1lJRVqVQnR