Британское посольство возобновляет работу в Киеве

Великобритания откроет свое посольство в Украине на следующей неделе.
Об этом заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.
"Мы возобновляем работу посольства Британии в Киеве, наш посол Мелинда Симмонс вернется в город в ближайшее время. Спасибо Мелинде и ее команде за тяжелую работу и устойчивость. Мы поддерживаем Украину", - написала Трасс.
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I'm heading back. Looking forward to working in Kyiv #Ukraine again. https://t.co/1lJRVqVQnR— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 22, 2022
Ситуация с дипломатами
- 16 апреля министерство иностранных дел Италии сообщило о возобновлении работы посольства в Украине.
- 15 апреля стало известно, что посольство Франции в Украине, переехавшее во Львов месяц назад из-за российского вторжения, вернется в Киев.
- Словения отправила в Киев своего представителя – полковника словенской армии Боштьяна Лесяка. Он уже приступил к работе.
- Посол Литвы в Украине Вальдемар Сарапин вернулся к работе в Киеве в четверг после того, как российские войска отошли от украинской столицы.
- Кроме того, турецкое посольство в Украине вернулось в Киев. Оно возобновляет работу, включая предоставление консульских услуг.
- Еще до начала вторжения России в Украину в феврале посольства многих стран эвакуировали сотрудников из Киева.
- Несмотря на начавшуюся войну, украинскую столицу не покинули дипломатические представительства Польши и Святого Престола.
- 9 апреля стало известно, что из польского Жешува в Киев возвращается диппредставительство Европейского Совета в Украине.
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