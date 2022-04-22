Британское посольство возобновляет работу в Киеве

После начала войны многие посольства перенесли диппредставительства в более безопасные города

Великобритания возобновит работу посольства в Киеве / Коллаж "Сегодня"

Великобритания откроет свое посольство в Украине на следующей неделе.

Об этом заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.

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"Мы возобновляем работу посольства Британии в Киеве, наш посол Мелинда Симмонс вернется в город в ближайшее время. Спасибо Мелинде и ее команде за тяжелую работу и устойчивость. Мы поддерживаем Украину", - написала Трасс.

I'm heading back. Looking forward to working in Kyiv #Ukraine again. https://t.co/1lJRVqVQnR — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 22, 2022

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