Британське посольство відновлює роботу у Києві

Великобританія відкриє своє посольствов Україні наступного тижня.

Про це заявила міністр закордонних справ Ліз Трас.

"Ми відновлюємо роботу посольства Британії у Києві, наш посол Мелінда Сіммонс повернеться до міста найближчим часом. Дякую Мелінді та її команді за важку роботу та стійкість. Ми підтримуємо Україну", – написала Трас.

I'm heading back. Looking forward to working в Києві #Ukraine again. https://t.co/1lJRVqVQnR