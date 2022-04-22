Британське посольство відновлює роботу у Києві

Великобританія відкриє своє посольствов Україні наступного тижня.
Про це заявила міністр закордонних справ Ліз Трас.
"Ми відновлюємо роботу посольства Британії у Києві, наш посол Мелінда Сіммонс повернеться до міста найближчим часом. Дякую Мелінді та її команді за важку роботу та стійкість. Ми підтримуємо Україну", – написала Трас.
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I'm heading back. Looking forward to working в Києві #Ukraine again. https://t.co/1lJRVqVQnR- Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 22, 2022
Ситуація із дипломатами
- 16 квітня міністерство закордонних справ Італії повідомило про поновлення роботи посольства в Україні.
- 15 квітня стало відомо, що посольство Франції в Україні, яке переїхало до Львова місяць тому через російське вторгнення, повернеться до Києва.
- Словенія відправила до Києва свого представника – полковника словенської армії Бошт'яна Лесяка. Він уже розпочав роботу.
- Посол Литви в Україні Вальдемар Сарапін повернувся до роботи у Києві у четвер після того, як російські війська відійшли від української столиці.
- Крім того, турецьке посольство в Україні повернулося до Києва. Воно відновлює роботу, включаючи надання консульських послуг.
- Ще до початку вторгнення Росії в Україну у лютому посольства багатьох країн евакуювали співробітників із Києва.
- Незважаючи на війну, українську столицю не покинули дипломатичні представництва Польщі та Святого Престолу.
- 9 квітня стало відомо, що із польського Жешува до Києва повертається диппредставництво Європейської Ради в Україні.
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