Данилов рассказал, получил ли Невзоров украинское гражданство

Украинский документ не так просто получить

Невзоров ще не отримав український паспорт/Фото: колаж: "Сьогодні"

По состоянию на понедельник, 6 июня, у российского журналиста и бывшего депутата Госдумы России Александра Невзорова еще нет гражданства Украины.

Об этом 24 каналу сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"У Александра Невзорова еще нет украинского гражданства. Он только обратился, чтобы его получить", — заявил Данилов.

По его словам, гражданство Украины — это очень важное дело. Поэтому все, кто хочет его получить, безусловно, должны уважать Конституцию и законы нашей страны.

Данилов подчеркнул, если кто-то хочет получить украинское гражданство, то ему необходимо пройти определенную процедуру. В случае ее успешного выполнения можно получить гражданство Украины. Кроме того, он добавил, что в нашем государстве есть только одно гражданство. Поэтому чтобы его получить — необходимо избавиться от предыдущего. После этого можно заполнять документы на получение украинского паспорта.

"Это касается как Невзорова, так и любого человека с планеты Земля, который хотел бы получить наше гражданство. Есть процедура", – сказал Данилов.

Невзоров и гражданство

Известный российский журналист и публицист Александр Невзоров и его супруга Лидия получили украинское гражданство согласно Указу президента от 21 мая.

согласно Указу президента от 21 мая. В Офисе президента Украины не подтвердили, однако и не опровергли этот факт .

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