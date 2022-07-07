Данилов рассказал, сколько еще ВСУ нужно HIMARS для перелома на Донбассе

Секретарь СНБО заявил, что оккупанты беззащитны перед новым оружием

Украина уже точнее поражает российские цели за линией фронта / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская армия использовала столько своего вооружения и боеприпасов советских времен, что постепенно превращается в силу, которой придется полагаться на оружие НАТО.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет WSJ.

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По его словам, поступление американских ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS) в прошлом месяце позволило Украине точно поражать российские цели за линией фронта, которые ранее были вне досягаемости украинского оружия.

Также Алексей Данилов отметил, что российские захватчики "беззащитны перед ними (HIMARS. – Ред.)".

"Они очень волнуются", – сказал он.

В то же время Данилов сказал, что Украине понадобятся еще десятки пусковых установок HIMARS, чтобы перенести боевые действия на востоке Украины. Сейчас, по его словам, Украина должна вести оборонную войну.

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Ранее сайт "Сегодня" рассказал о всех преимуществах системы HIMARS. Также Алексей Данилов рассказал, что Россия за неимением возможностей вести бои по всей линии фронта в Украине сменила тактику.