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Дефолт России, первая выставка уничтоженной техники оккупантов в Польше и другие события 27 июня

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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27 июня, 06:00
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РФ должна объявить о банкротстве, а в Варшаве покажут уничтоженную технику РФ
Важные события 27 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 27 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российская Федерация сегодня, 27 июня, должна объявить дефолт, поскольку льготный период для ее пропущенных платежей по облигациям на сумму около 100 миллионов долларов, заблокированных из-за широкомасштабных санкций, заканчивается именно в этот день. Кроме того, в понедельник в Варшаве откроется выставка российской техники, которую уничтожили в Украине.

Россия должна объявить дефолт

В понедельник утром, 27 июня, РФ обязана объявить дефолт, поскольку льготный период для ее пропущенных платежей по облигациям на сумму около 100 миллионов долларов, заблокированных из-за широкомасштабных санкций, истекает именно в этот день.

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Как утверждает издание Bloomberg, официального заявления не будет, и Россия уже отрицает назначение.

"Но если инвесторы не получат свои деньги до установленного срока, в понедельник утром состоится дефолт, согласно документам облигаций", — отмечает издание.

Как сообщал ранее Bloomberg, иностранные инвесторы так и не получили на свои счета выплаты от России за государственными облигациями 27 мая.

Сумма выплат по облигациям Россия-2026 и Россия-2036 составляет соответственно 71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро.

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Тогда у РФ фактически остается 30 дней: если в течение этого времени деньги не поступят на счета инвесторов, то по российским зарубежным обязательствам будет объявлен дефолт.

Однако Минфин РФ утверждал, что свои обязанности выполнил, потому что перечислил деньги по выплатам 27 мая Национальному расчетному депозитарию. Однако вечером тот заявил, что средства на осуществление выплат были сняты со счета.

В Варшаве откроется выставка российской техники, которую уничтожили в Украине

27 июня в столице Польши — Варшаве — состоится открытие выставки российской техники, которую уничтожили Вооруженные силы Украины. Это первая такая выставка за границей.

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На выставке будут представлены:

  • основной боевой танк российской армии – Т72Б (уничтожен 31 марта возле с. Дмитровка Бучанского района Киевской области);
  • 152-мм САУ "Мста-С" (повреждена артиллерией ВСУ в Сумской области);
  • образцы снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Смерч" (разрушительное невыборочное оружие, которое используется российской армией для атак на мирные украинские города и гражданские объекты, военные преступления).

Экспозиция откроется на Замковой площади.

Через "Ягодин-Дорогуск" не будут пускать автомобили в Польшу

На автомобильном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" с 9 утра (по киевскому времени) 27 июня временно приостанавливается пропуск легковых автомобилей весом до 7,5 тонн. Запрет не будет относиться к грузовикам и рейсовым автобусам.

"Путешественники, которые планируют пересечь границу на транспорте с максимальным допустимым весом менее 7,5 тонн, должны направляться на другие пограничные пункты на границе", — говорится в сообщении Пограничной службы Польши.

Украинцы смогут обменять в швейцарских банках гривны на франки

С 27 июня граждане Украины смогут совершить обмен наличной гривны на швейцарские франки. Такой обмен смогут делать только совершеннолетние украинцы, которые получили разрешение на временное пребывание в Швейцарской Конфедерации. Обменять наличные можно будет в сумме до 10 000 грн на человека.

С процессами обмена помогут банки UBS Switzerland AG и Credit Suisse. На их сайтах будет еженедельно появляться информация об обменном курсе.

"Мы продолжаем расширять программы обмена наличной гривны на местную валюту в странах, принявших внутренне перемещенные лица из Украины", — отметил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Он подчеркнул, что это не последнее соглашение и государство продолжает работать ради поддержки уехавших за границу украинцев.

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