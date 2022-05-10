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Дело предателя Кивы передали в суд

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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10 мая, 15:06
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Бывший нардеп объявлен в международный розыск
ДБР передало в суд дело Ильи Кивы.
ДБР передало в суд дело Ильи Кивы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Следователи Государственного бюро расследований закончили расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы за антиукраинские действия. 10 мая обвинительный акт направлен в суд. Киву объявили в международный розыск.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Как известно, Кива обвиняется в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики.

Следователи ГБР установили, что бывший депутат, находясь на территории России, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ. Кива публично призвал высшее руководство России к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить президента Украины Владимира Зеленского и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.

Какое наказание ждет экс-нардепа

Ранее следственный судья разрешил осуществление специального (заочного) досудебного расследования.

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По инициативе следователей Государственного бюро расследований бывшего нардепа Илью Киву объявлено в международный розыск.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

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Кива-изменник

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