Дело предателя Кивы передали в суд

Следователи Государственного бюро расследований закончили расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы за антиукраинские действия. 10 мая обвинительный акт направлен в суд. Киву объявили в международный розыск.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Как известно, Кива обвиняется в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики.
Следователи ГБР установили, что бывший депутат, находясь на территории России, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ. Кива публично призвал высшее руководство России к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить президента Украины Владимира Зеленского и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.
Какое наказание ждет экс-нардепа
Ранее следственный судья разрешил осуществление специального (заочного) досудебного расследования.
По инициативе следователей Государственного бюро расследований бывшего нардепа Илью Киву объявлено в международный розыск.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.
Кива-изменник
- 6 марта народному депутату Украины Илье Киви сообщили о подозрении в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины.
- 15 марта стало известно, что Кива написал заявление о сложении депутатского мандата.
- До этого народный депутат Кива позволял себе действия и высказывания против Украины и народа. К примеру, в конце прошлого года нардеп заявил, что Украина должна стать частью единого государства с Российской Федерацией.
- Летом 2021 года Кива поздравил украинцев с Днем молодежи в "советской" шапке со звездой. После этого украинские националисты подали заявление в ГБР с требованием возбудить уголовное производство.
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