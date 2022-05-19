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Денисова: В Изюме российские солдаты изнасиловали 9-летних тройняшек на глазах у матери

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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19 мая, 18:13
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Ежедневно офис омбудсмена фиксирует факты насилия оккупантов над детьми
После ухода армии РФ с наших территорий там фиксируется десятки случаев изнасилования / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
После ухода армии РФ с наших территорий там фиксируется десятки случаев изнасилования / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Ежедневно на "горячую линию" уполномоченного по правам человека в Украине поступают звонки о новых фактах зверств и насилия над украинцами, которые совершили военнослужащие армии России на временно оккупированных территориях нашей страны. Только 18 мая офис омбудсмена принял 56 таких звонков.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Фейсбуке.

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Страшные факты

"ВСУ освобождают города и села Харьковской области и за последнюю неделю большинство звонков поступает оттуда. От самих жертв и их родных. Вчера только за один час, из-за пережитого сексуального насилия, обратились десять человек, из них восемь – изнасилованные несовершеннолетние. Среди них двое мальчиков десяти лет. За последние сутки получили 56 звонков:

  • Тройняшки девяти лет, девочки. Изнасилованные рашистами, тяжкие травмы половых органов. Все это на глазах у матери, она в шоковом состоянии. Изюм.
  • Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой.
  • Однолетнего мальчика насиловали двое, умер.
  • Девочка двух лет, насиловали двое, осталась жива.
  • Изнасилованные мужчины 67 и 78 лет.

Это геноцид украинского народа с особой жестокостью! Это нарушение не только норм международного гуманитарного права, но и самой его сущности, морали цивилизованного мира!"

Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину, чтобы были учтены эти факты геноцида украинского народа.

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"Я призываю наших партнеров во всем мире усиливать санкционное давление на РФ, предоставить Украине наступательное оружие, приобщаться к расследованию преступлений рашистов в нашем государстве!" написала омбудсмен.

Армия насильников

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Пилот-виртуоз… Полковник Александр Григорьев – военный летчик 16 отдельной бригады армейской авиации “Броды”, участник АТО/ООС, входил в состав миротворческого контингента. Один из немногих вертолетчиков, выполнявших посадку в кратер вулкана Ньямлагира в ДР Конго. Погиб в составе экипажа вертолета Ми-8 во время выполнения боевого задания в Киевской области. Герой Украины. Посмертно.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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