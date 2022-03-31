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"Для мира сейчас есть большая опасность" – Карл Бильдт о войне в Украине

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31 марта, 19:18
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Экс-премьер-министр Швеции уверяет, что все западные санкции против России весьма мощные, а также они будут действовать и дальше
Карл Бильдт утверждает, что для Европы и Запада будет сложный период / Коллаж "Сегодня"
Карл Бильдт утверждает, что для Европы и Запада будет сложный период / Коллаж "Сегодня"

Украина должна требовать полного выведения российских войск с украинской территории. Только после этого будет возможность установления каких-то условий, однако со временем они будут ослабляться или исчезнут вовсе.

Об этом заявил экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт в интервью Анне Степанец на Youtube-канале "Украина 24".

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Он утверждает, что все западные санкции против России весьма мощные, и они будут работать и дальше.

"Я думаю, что нужно требовать полного выведения российских войск с украинской территории. Тогда будет возможность установления каких-то условий, которые со временем будут ослабляться или исчезну вовсе", – говорит экс-премьер-министр Швеции.

Также Карл Бильдт утверждает, что сейчас у Украины трагические и героические дни, но для остального мира сейчас существует большая забота и большая опасность, которая уже пришла.

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"Даже, если настанет мир в Украине просто завтра, пока Путин в Кремле, пока этот режим стоит, он будет ослабляться, но ослабляясь, он будет становиться более непредсказуемым и опасным. Как они будут устраивать свои отношения с Китаем – это большой вопрос на будущее. Я думаю, что это будет длительный период и очень сложный по характеру для Европы, для Запада. Нам нужно быть готовыми. Конечно, Украина — это пока эпицентр этих событий, но суть кризиса – Кремль. Изменения в Кремле могут привести к изменениям вокруг этого, – добавил экс-премьер-министр Швеции.

Развязанная Кремлем война грозит не только Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед палатой представителей Нидерландов. Он заявил, что Россия угрожает всей Европе.

По его словам, мир, за который боролось так много людей, поколение европейцев, был разрушен одним решением, в одно мгновение.

Он добавил, что "тень руин Роттердама уже нависла над всей Европой и многими европейскими городами".

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"Украина – это только начало, если не остановить Россию, если не остановить ее немедленно. 36 дней наш народ один против армии, которую называли самой сильной в мире. Россия готовилась к этому походу десятки лет", – говорит президент Украины.

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