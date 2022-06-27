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Есть отток! Глава ОВА объяснил, почему люди сейчас выезжают из Ровенской области

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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27 июня, 18:53
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По словам Виталия Коваля, отток незначителен – буквально 1000 человек в неделю
Виталий Коваль рассказал о людях, которые выезжают из Ровенской области. Фото: коллаж "Сегодня"
Виталий Коваль рассказал о людях, которые выезжают из Ровенской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль рассказал, что население региона уже сейчас выезжает за пределы области. По его словам, есть небольшой отток. Он начался еще до последней волны новостей о возможном нападении из Беларуси.

Об этом Коваль сообщил в эксклюзивном интервью для сайта "Сегодня".

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"Отток небольшой, но он начался еще до последней волны истерии о нападении из Беларуси. Это, напомню, уже не первый такой информшквал, мы уже проживали подобные моменты", – заявил он.

По словам Коваля, отток незначителен – буквально 1000 человек в неделю. Это обычная динамика.

"И хорошо, что эти люди могут вернуться в свои дома. Естественный процесс происходит", – добавил глава ОВА.

Глава Ровенской ОВА рассказал, как в области готовятся к вторжению РФ

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль не исключает возможную угрозу вторжения РФ в область. По его словам, в регионе продолжают ежедневно усиливать обороноспособность. Также идет подготовка в Волынской и Житомирской областях.

"Я озвучу позицию Ровенской области – мы готовы, мы спокойны. И при этом продолжаем ежедневно усиливать обороноспособность", – сказал глава ОВА.

Коваль подчеркнул, что область координирует действия с соседними областями – Волынской и Житомирской, там тоже идет подготовка. В частности, наращиваются силы ПВО.

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По словам главы ОВА, в регионе усиливают систему гражданской обороны и ее важные элементы – объекты укрытия.

"Сейчас в первую очередь укрытия в больницах, чтобы мы могли непрерывно оказывать помощь там. Также дополнительно готовим школы и другие учебные заведения. Плюс к этому наращиваем силы противовоздушной обороны на территории области", – отметил Коваль.

Также ранее мы писали, что глава Ровенской ОВА Виталий Коваль заявил, что российским оккупантам будет сложно воевать, в случае их вторжения в регион. По его словам, территория области – это леса и болота. И пройти тяжелая техника может только по определенным автомобильным дорогам.

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