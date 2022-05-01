Эвакуация из горячих точек, затяжной комендантский час и другие важные события 1 мая

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на воскресенье, 1 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно четыре рейса.
Эвакуационные поезда на 1 мая
11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
23:30 – 234/233 Чоп – Днепр
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В Укрзализныце отмечают, что время отправления и прибытия поездов может изменяться, поэтому нужно следить за актуальной информацией на сайте компании.
Одесса вводит затяжной комендантский час на майские
На майские праздники Одесса вводит затяжной комендантский час. Он продлится с вечера 1 мая до утра 3 мая.
Об этом сообщается в Facebook Одесской областной государственной администрации.
Отмечается, что распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко на территории Одессы вводится комендантский час с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая 2022 года.
"Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений", – говорится в сообщении.
Отмена выходных
Традиционных выходных 1 и 9 мая не будет.
ПриватБанк закроет некоторые счета
С 1 мая ПриватБанк закрывает счет Бонус+. Все неиспользованные средства на виртуальных счетах будут направлены на нужды армии и восстановление Украины
Изменился порядок продления и переназначения всех видов соцвыплат
Кабинет министров Украины отменил процедуры, связанные с предоставлением подтверждающих документов для продления соцвыплат или их переназначения. На практике это означает, что если раньше до определенного срока нужно было подавать в социальную службу документы для продления выплат, то теперь социальные выплаты будут начисляться автоматически. Документы нужно будет предоставить только через месяц после окончания военного положения.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."