ВСУ на Донбассе сбили два самолета Су-25 и четыре "Орлана"

Украинские бойцы Операции объединенных сил в течение 30 апреля успешно отбили девять атак российских войск, в частности, уничтожили два самолета Су-25.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Подробности
Далее по теме
Так, на Донецком и Луганском направлениях военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили 9 атак противника, уничтожив при этом:
- 8 танков,
- 1 артиллерийскую систему,
- 24 единицы боевой бронированной техники,
- 1 боевую специальную машину,
- 5 автомобилей врага, в том числе 2 топливозаправщика.
В то же время подразделения ПВО в небе над Донбассом сбили два самолета Су-25 и четыре беспилотника типа "Орлан-10".
РФ сосредоточила в Черном море около 20 крылатых ракет
Российские оккупанты сосредоточили в акваториях Черного моря три носителя крылатых ракет типа "Калибр". Их суммарный залп – около 20 ракет.
Оккупанты не прекращают обстреливать населенные пункты Украины. Для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях захватчики выполнили не менее 30 взлетов самолетов.
Кроме того, враг совершил еще 32 самолето-вылета дальними бомбардировщиками, из которых как минимум 8 атаковали Мариуполь. Также в Минобороны предупредили о возможных ракетных ударах из Черного моря.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."