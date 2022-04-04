Эвакуация поездами, траур по погибшим украинцам в Молдове и другие важные события 4 апреля

В Украине продолжается эвакуация населения с горячих точек, а в Молдове 4 апреля объявлен траур по погибшим на войне в нашей стране

Важные события 4 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 4 апреля, в Украине продолжится эвакуация населения с горячих точек железнодорожным транспортом. Также сегодня в Молдове объявили траур по тем, кто погиб в нашей стране из-за войны, которую начала РФ.

"Укрзализныця" эвакуирует людей из горячих точек

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 4 апреля.

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Как будут курсировать эвакуационные поезда?

Краматорск:

13:00 — №274/273 Краматорск — Львов;

16:00 — №276/275 Краматорск — Львов.

Другие:

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14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая;

16:10 — 7931 Покровск — Днепр;

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.

В Молдове 4 апреля объявили днем траура по погибшим в Украине на войне

В Молдове 4 апреля будут вспоминать украинцев, погибших в результате агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом объявила президент страны Майя Санду.

Она заявила, что ее, как и весь мир, шокировали зверства оккупантов в Буче. Молдова осуждает преступления против человечности.

"Мы вместе со всем миром шокированы резней в городе Буча под Киевом. Молдова решительно осуждает эти преступления против человечности, так же, как осуждает незаконную и неспровоцированную войну, начатую РФ против Украины. 4 апреля 2022 года, объявляем национальным днем траура в память о безвинно потерянных жизней в Украине за последние 39 дней", — написала президент в Facebook.

РФ из-за своих зверств в Буче сама созывает Совбез ООН

Россия созывает 4 апреля заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить зверства своей армии на оккупированных территориях Киевской области.

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"Россия созывает заседание СБ ООН на понедельник в связи "с вопиющей провокацией украинских радикалов в Буче", — сообщают прокремлевские СМИ.

Стоит отметить, что российские ведомства уже цинично заявили, что за время присутствия их войск в пригороде Киева не умерло ни одно гражданское лицо. Кроме того, пропагандисты уже успели назвать шокирующие кадры из Бучи, Гостомеля, Ирпеня постановлением.

"Укрпочта" возобновляет прием посылок в Сумах

В Сумском городском совете сообщили, что с 4 апреля "Укрпочта" возобновит прием посылок в Сумах.

"С 4 апреля мы начинаем принимать посылки в трех отделениях для отправки по Украине и за границу: 40003 Привокзальная 5, 40030 ул. Набережная г. Стрелка и 40035 ул. Ивана Сирко, 7/2", — сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

4 апреля сообщение Чернигова с Киевом будет восстановлено

С 10:00 4 апреля восстановится сообщение Чернигов с Киевом. Ранее оно было прекращено из-за того, что российские оккупанты разрушили мост через реку Десну. Это делало невозможным привычное движение транспорта.

Проезд будет осуществляться по трассе на Гончаровское (или старый киевский путь). Движение будет производиться в обе стороны.

"Движение будет осуществляться в обе стороны. Но ожидаем, что возможные задержки с движением, местами придется ждать в очереди", — сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По словам Чауса, будет действовать ограничение по весу – до 5 тонн. Грузы большего веса пропускать не будут.