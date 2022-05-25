Эвакуация украинцев и приближение дефолта РФ — эти и другие события 25 мая

"Укрзализныця" будет эвакуировать людей поездом, а Минфин США не разрешил обслуживать внешний долг РФ

Важные события 25 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

В среду, 25 мая, "Укрзализныця" продолжит эвакуацию украинцев. Кроме того, сегодня Минфин США остановит действие генеральной лицензии, которая временно позволяла России проводить выплаты для обслуживания своего внешнего долга в долларах в условиях санкций.

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 25 мая. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

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Расписание эвакуационных поездов на 25 мая:

16:30 — 234/233 Покровск — Днепр — Львов.

Время отправления может меняться.

Минфин США не разрешил обслуживать внешний долг РФ

Министерство финансов США объявило, что не будет продолжать действие генеральной лицензии, временно позволявшей России проводить выплаты для обслуживания своего внешнего долга в долларах в условиях санкций. Об этом сообщили на сайте американского Минфина.

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Отмечается, что это требование вступает в силу 25 мая.

"Офис контроля за иностранными активами не будет возобновлять положения Генеральной лицензии 9C, выданной в соответствии с Положением о санкциях из-за злонамеренной иностранной деятельности россии… которая завершает свое действие 25 мая 2022 года в 00:01 по восточному времени (в 7:01 утра по Киеву)", — отметили в Минфине.

Этот шаг существенно усложнит условия для российской экономики, подвергающейся давлению западных санкций и заморозке активов, размещенных в иностранных банках, и увеличит возможность объявления россией дефолта.

Венгрия вводит с 25 мая чрезвычайное положение из-за войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении в Венгрии чрезвычайного положения из-за войны в Украине. Во время своего видеообращения на Facebook Орбан заявил, что "власть, ныне принявшая присягу, немедленно приступила к работе. Мы не теряли ни минуты, потому что по соседству идет война. Война, конца которой никто не видит".

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"Эта война представляет постоянную угрозу для Венгрии, ставит под угрозу нашу физическую безопасность, а также ставит под угрозу энергоснабжение и финансовую безопасность экономики и семей. Мы видим, что война и санкции в Брюсселе привели к огромному экономическому потрясению и резкому росту цен", — сказал венгерский премьер.

По мнению Орбана, чрезвычайное положение, как и то, которое было введено во время пандемии коронавируса, позволит властям немедленно отреагировать и защитить государство и венгерские семьи всеми возможными средствами.

Чрезвычайное положение вводится с 25 мая.

В Одессе и области сокращают комендантский час

С 25 мая в Одессе и области будет изменено время комендантского часа. Теперь он будет действовать с 23:00 до 05:00. В горсовете напомнили о запрете нахождения людей в указанный промежуток времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Кроме этого, в Волынской области тоже меняют комендантский час. С 25 мая он будет длиться с 23:00 до 05:00. По многочисленным обращениям соответствующее решение было принято во время заседания Совета обороны области, сообщил председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко.