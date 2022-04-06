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Гайдай: Оккупанты обстреливают Луганскую область – горят многоэтажки, ТЦ и гаражи

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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6 апреля, 15:28
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Спасатели тушат пламя и разбирают завалы. Количество жертв устанавливается
Сергей Гайдай сообщил об обстрелах Луганщины. Фото: коллаж "Сегодня"
Сергей Гайдай сообщил об обстрелах Луганщины. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты 6 апреля обстреляли артиллерией Северодонецк. Сейчас в городе пылают 10 многоэтажек. Количество жертв устанавливается.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

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"Снова имеем циничный обстрел жилых районов Северодонецка. Пламя охватило сразу 10 многоэтажек, торговый центр, гаражи – ни одного стратегического, военного объекта. "Русский мир" уничтожает жизнь в Луганской области. Спасатели тушат пламя и разбирают завалы. О количестве жертв будет сообщено отдельно", – рассказал Гайдай.

Он добавил, что оккупанты также обстреляли цех одного из заводов в Лисичанске и жилой дом в Рубежном.

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Оккупанты снова обстреливают Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай

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Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Луганской области 51 раз за день

Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Луганской области 51 раз. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале во вторник, 5 апреля.

"4 апреля полицией задокументирован 51 вражеский обстрел. Россияне били из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, применяли авиацию", – написал губернатор.

По его словам, вражескому обстрелу подверглись Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Попасная, Горное, Золотое и Новодружеск.

"В результате обстрелов также повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения", – добавил Гайдай.

Как отметил глава Луганской ОВА, спасатели и полицейские области работают в усиленном режиме, документируя факты вражеских военных преступлений, обнаруживают мародеров и патрулируют улицы.

"Кроме того, они помогают доставлять гуманитарные грузы наиболее уязвимым слоям населения и в отдаленные бомбоубежища, также вывозят оттуда людей для эвакуации. Кстати, вчера во время эвакуации из Северодонецка и Лисичанска под обстрел в Новодружеске попала эвакуационная колонна – был поврежден один автобус, люди ранения не получили", – рассказал Гайдай.

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