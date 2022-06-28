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Гайдай рассказал, как оккупанты штурмуют Лисичанск "техникой позавчерашнего дня"

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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28 июня, 15:09
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В окрестностях города ежедневно идут ожесточенные бои, РФ бросила на штурм все резервы
Сергей Гайдай заявил, что РФ использует на Донбассе танки Т-62
Сергей Гайдай заявил, что РФ использует на Донбассе танки Т-62 / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские захватчики бросили на захват города Лисичанска Луганской области большие резервы. Оккупанты используют даже давно устаревшие советские танки Т-62. В окрестностях Лисичанска идут бои, город ежедневно подвергается мощным обстрелам.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на своей странице в Facebook.

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"У нас остался последний оплот области – это город Лисичанск. Сейчас там идут с разных сторон тяжелые бои. Российские власти бросили много резервов, техники, личного состава для того, чтобы в максимально сжатые сроки захватить город. В окрестностях города с обеих сторон идут очень мощные и упорные бои. Сроки уже никакие не называют россияне, потому что как только они называют какие-то сроки, то ничего не происходит", – сообщил он.

Гайдай отметил, что Россия переходит к любимой своей практике ведения войны – "они просто уничтожают все, обстреливают".

"У нас пострадали пришедшие за водой люди. Почти 10 человек погибли, до 30 ранены, ранения тяжелые. Обстрел проводился "Ураганом" с кассетными боеприпасами... У нас был обстрелян центр приема гуманитарных грузов, разбита техника, водитель ранен, но, слава богу, все живы. Они намеренно пытаются перерезать доступ гуманитарных грузов и какой-либо помощи жителям Лисичанска", – рассказал глава ОГА.

По его словам, очень мощные обстрелы идут по всем направлениям – "ситуация, когда я говорю не об эвакуации (мирных жителей. – Ред.), а о том, чтобы люди оставались в укрытиях и таким образом спасали себе жизни".

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Как подчеркнул Гайдай, на защитников Лисичанска "брошена вся российская орда, которая там есть: личный состав, техника".

"Технику используют, кстати, уже даже не Т-64, а Т-62. Это даже не вчерашний, а позавчерашний день. Но 10 танков – это все равно 10 танков, даже если они устарели. Бросают старую технику. Это говорит о том, что даже в такой огромной стране, как РФ, все равно заканчиваются резервы", – сказал он.

Россия обстреливает Лисичанск кассетными боеприпасами

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты бьют по Лисичанску кассетными боеприпасами. Из почти 100-тысячного населения в городе осталось около 15 тысяч человек – без электричества, воды, связи, под постоянными обстрелами.

"Вчера был прилет "Урагана". Причем это кассетный "Ураган", прилетела ракета, которая раскрылась на много частей и потом еще наносила поражающее действие", – сообщил Гайдай.

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Глава Луганской ОВА отметил характер ранений от кассетных боеприпасов – из 21 раненого в Лисичанске 27 июня многим пришлось ампутировать конечности.

"Россия разбрасывает с помощью обстрелов по территории Лисичанска так называемые "лепестки". Это маленькие противопехотные мины, наступив на которую или попытавшись поднять... там не такая большая вероятность, что человек погибнет, но конечность оторвет – руку, ногу, стопу. Проблема колоссальная", – сказал он.

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