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Гайдай рассказал, как захватчики-садисты уничтожают Лисичанск (видео)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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28 июня, 10:06
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Оккупанты при помощи обстрелов разбрасывают по территории города противопехотные мины
Сергей Гайдай рассказал об обстрелах оккупантами Лисичанска
Сергей Гайдай рассказал об обстрелах оккупантами Лисичанска / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты бьют по Лисичанску кассетными боеприпасами. Из почти 100-тысячного населения в городе остались около 15 тысяч человек – без электричества, воды, связи, под постоянными обстрелами. В последние дни оккупанты не дают возможности привезти в Лисичанск гуманитарную помощь.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире проекта "FREEДОМ" на Youtube-канале "Украина 24".

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По его словам, на сегодняшний день продолжаются постоянные обстрелы, но попытки большого наступления враг не предпринимал.

"Вчера был прилет "Урагана". Причем это кассетный Ураган, прилетела ракета, которая раскрылась на много частей и потом еще наносила поражающее действие", – сообщил Гайдай.

Глава Луганской ОВА отметил характер ранений от кассетных боеприпасов – из 21 раненого в Лисичанске 27 июня многим пришлось ампутировать конечности.

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"Россия разбрасывает с помощью обстрелов по территории Лисичанска так называемые "лепестки". Это маленькие противопехотные мины, наступив на которую или попытавшись поднять... там не такая большая вероятность, что человек погибнет, но конечность оторвет – руку, ногу, стопу. Проблема колоссальная", – сказал он.

Гайдай рассказал, что точно подсчитать разрушения в городе "уже просто нереально" – ездить и фиксировать отдельные дома или даже микрорайон невозможно, потому что это просто опасно для жизни.

"Ориентировочно, где-то до 15 тысяч жителей остается... В основном остаются люди, которые не изъявили желания уезжать. Силой мы их вывозить не можем. Вся инфраструктура – что с газом, что с водой, что с электричеством – разбита. Понятно, что в таких условиях даже вывоз мусора – это нереально", – сказал глава ОВА.

Также Гайдай сообщил о проблемах с медицинской помощью и связью:

"Что касается медицины – запасы топлива мы сделали для машин скорой помощи. Но проблема в том, что если машина начнет ехать по городу – 100% порвет колеса об осколки. Второе – связи нет. Мы оставляли "Старлинк" в больницах и ГСЧС, но их все равно единицы... Был в полиции – здание расстреляли, "Старлинки" вышли из строя".

В то же время, по его словам, медикаментами город обеспечен з запасом, анестезии "завезли раз в пять больше нормы", поэтому больница может продержатся несколько месяцев.

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Глава Луганской ОВА добавил, что из-за постоянных обстрелов ведущих к Лисичанску дорог в город, уже два дня не доставляют гуманитарную помощь.

Оккупанты пытаются окружить ВСУ в Лисичанске

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что российские военные предпримут наступление на Славянск после того, как попробуют окружить ВСУ в Лисичанске и заблокировать наземные линии поставок к северо-западу от города.

ВСУ будут пытаться сохранять свою оборону вокруг Лисичанска и продолжат истощать российские войска, но не исключено, что украинские военные, скорее всего, намеренно отступят из Лисичанска, если оккупанты будут угрожать украинским опорным пунктам в этом районе.

Армии РФ необходимо перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска, чтобы полностью изолировать Лисичанск.

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