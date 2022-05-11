Гайдай рассказал о второй "Чернобаевке" в Луганской области

Белогоровка в Луганской области стала для оккупантов второй Чернобаевкой. Там украинские военные в очередной раз разбили противника, который пытается навести понтонную переправу. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай ведущим Евгению Киселеву и Катерине Федотенко в эфире проекта FREEDOM на YouTube-канале "Украина 24".
"Тяжело у нас сейчас, потому что четко мы уже ощущаем, что враг сильно активизировался. Бросили все силы, чтобы прорвать оборону Северодонецка, и на окраинах Рубежного, и попытаться перерезать трассу Лисичанск – Бахмут в двух направлениях: со стороны Камышевахи – Попасной и со стороны Белогоровки, где уже в который раз наши военные разбомбили их понтонную переправу вместе с техникой, вместе с людьми. Там уже валяются десятки БТРов, танков. Это такая наша локальная Чернобаевка. Не оставляют орки надежды поставить понтонную переправу, и все время мы ее разбиваем. В этом плане, конечно, хорошо", — сказал он.
Вместе с тем, по словам Гайдая, в регионе очень сложная гуманитарная ситуация. Гуманитарной помощзи на складах осталось мало, а привозить ее сложно. Он рассказал, что россияне обстреляли машину из Лисичанска. Водитель выжил, но машина разбита.
"Враг пристрелялся, и с помощью беспилотников корректирует свой огонь", — сказал он.
Кроме того, есть большие проблемы с мобильной связью и электричеством, добавил глава Луганской ОВА.
Ситуация в Украине
- На 77-е сутки противостояния Украины российскому военному вторжению противник продолжает попытки продвинуться на Слобожанском и Донецком направлениях. Наибольшую активность оккупанты проявляют на Слобожанском и Донецком направлениях.
- В Мариуполе основные усилия врага сосредотачиваются на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Противник продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары.
- Враг продолжает нести потери. Он дезорганизован и деморализован. По имеющейся информации Генштаба, военнослужащим отдельных подразделений вооруженных сил РФ, воюющим в Украине, сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения так называемой "специальной операции".
- Россия планирует захватить Киев и создать новое "государственное" образование, включив его в свой состав. Оккупанты собираются инсценировать перевыборы и поставить во власть пророссийские политсилы. Об этом сообщил заместитель начальника ГОУ Генштаба ВСУ Алексей Громов.
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