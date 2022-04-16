Гайдай: Военные РФ открыли огонь в Лисичанске и сорвали эвакуацию

Во время "режима тишины" российская армия открыла огонь по центру города

Оккупанты сорвали эвакуацию / Коллаж "Сегодня"

Россияне сорвали эвакуацию из Лисичанска. Во время "режима тишины" русская армия открыла огонь по центру города.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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Во время "режима тишины" российская армия открыла огонь по центру Лисичанска. Местные жители решили остаться в это время в подвалах. Эвакуация была сорвана. Удалось вывезти только одного человека.

"Однако в безопасные места смогли выехать 42 северодончан, 11 рубижан, 14 кремниян. Шесть человек уехали из Попасной", – говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли в нефтезавод Лисичанске

Российские военные обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод.

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"Еще утром орки влупили по нефтяному предприятию, поднялся пожар в 5000 кв.м., тушение продолжается и сейчас. Это уже не первый обстрел этого завода. Рашисты целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС. Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама", — написал глава ОГА.

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