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ГБР задержало лидера ОПЗЖ в Мариуполе за сотрудничество с РФ – это бывший муж Поклонской

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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14 апреля, 12:23
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Работники ГБР нашли Владимира Клименко на съемной квартире в Одессе, куда он скрылся из Мариуполя
Задержан бывший муж Натальи Поклонской. Фото: коллаж "Сегодня"
Задержан бывший муж Натальи Поклонской. Фото: коллаж "Сегодня"

Государственное бюро расследований задержало руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, который осуществлял антиукраинскую информационную кампанию в поддержку России. Им оказался Владимир Клименко – бывший муж "экс-прокурора Крыма" Натальи Поклонской, которая являлась одной из главных фигур во время аннексии Крыма РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Подробности задержания

Владимир Клименко прошел "тернистый" путь от человека Януковича, Медведчука, Королевской к руководителю Мариупольской фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь".

Политик стал рупором Кремля на востоке – выступал за восстановление экономических завязок с Россией. Сегодня в отношении него в суде рассматривается дело посягательства на территориальную целостность Украины.

Также зафиксировано, что накануне военного вторжения России коллаборант на своей официальной странице в Facebook написал призыв к свержению действующей украинской власти.

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"Тем самым он совершил организацию и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленным на поддержку государства-агрессора, подпадающего под уголовную ответственность по ч. 6 ст. 111-1 УК Украины", – подчеркнули в ГБР.

Работники ГБР нашли Клименко на съемной квартире в Одессе, куда он скрылся из Мариуполя. Его проверили через полиграф и установили вероятную причастность к коллаборационной деятельности. Сейчас депутат передан Службе безопасности Украины.

Предательницу Поклонскую заметили на Херсонщине – на нее объявили сафари

"Экс-прокурор Крыма" Наталья Поклонская замечена в Херсонской области. Она ездит туда вместе с российскими оккупантами, которые воюют против украинцев. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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По словам нардепа, пока соучастники Поклонской срывают эвакуацию в Сумах и Мариуполе, она "лепит из себя великого филантропа".

"Херсонская область, хочешь сафари? За поимку Натальи Поклонской должны браться именно украинцы! Если где-то увидите, смело задерживайте. О ней в России никто не хватится. Иначе Поклонская сюда даже не приехала бы. Сафари объявляется открытым", – написал Гончаренко.

Он добавил, что России нет до нее дела, поскольку перед выездом в Украину ей, вероятно, "наплели о гарантиях безопасности".

"Но вы же знаете, что Россия своих всегда бросает", – отметил нардеп.

Поклонская и оккупация Крыма

  • До 2014 года Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю оккупационные власти полуострова назначили ее "прокурором Крыма". После российских выборов, которые были в 2016 году незаконно проведены на полуострове, она стала депутатом Государственной думы РФ.
  • В 2018 году генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Поклонской инкриминируют не только государственную измену, но и военные преступления. Поклонская назвала такие обвинения абсурдными, при этом она уверена, что ее запугивают.
  • 15 декабря 2021 года Интерпол отказался объявлять в розыск Поклонскую.
  • В октябре 2021 года президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в африканской Республике Кабо-Верде. Однако в январе, спустя три месяца, стало известно, что она так и не вступила в должность. По ее словам, она не приступила к работе и не уехала в африканскую страну потому, что у нее изменились личные обстоятельства.

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