ГБР задержало лидера ОПЗЖ в Мариуполе за сотрудничество с РФ – это бывший муж Поклонской

Государственное бюро расследований задержало руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, который осуществлял антиукраинскую информационную кампанию в поддержку России. Им оказался Владимир Клименко – бывший муж "экс-прокурора Крыма" Натальи Поклонской, которая являлась одной из главных фигур во время аннексии Крыма РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Подробности задержания
Владимир Клименко прошел "тернистый" путь от человека Януковича, Медведчука, Королевской к руководителю Мариупольской фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь".
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Политик стал рупором Кремля на востоке – выступал за восстановление экономических завязок с Россией. Сегодня в отношении него в суде рассматривается дело посягательства на территориальную целостность Украины.
Также зафиксировано, что накануне военного вторжения России коллаборант на своей официальной странице в Facebook написал призыв к свержению действующей украинской власти.
"Тем самым он совершил организацию и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленным на поддержку государства-агрессора, подпадающего под уголовную ответственность по ч. 6 ст. 111-1 УК Украины", – подчеркнули в ГБР.
Работники ГБР нашли Клименко на съемной квартире в Одессе, куда он скрылся из Мариуполя. Его проверили через полиграф и установили вероятную причастность к коллаборационной деятельности. Сейчас депутат передан Службе безопасности Украины.
Предательницу Поклонскую заметили на Херсонщине – на нее объявили сафари
"Экс-прокурор Крыма" Наталья Поклонская замечена в Херсонской области. Она ездит туда вместе с российскими оккупантами, которые воюют против украинцев. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
По словам нардепа, пока соучастники Поклонской срывают эвакуацию в Сумах и Мариуполе, она "лепит из себя великого филантропа".
"Херсонская область, хочешь сафари? За поимку Натальи Поклонской должны браться именно украинцы! Если где-то увидите, смело задерживайте. О ней в России никто не хватится. Иначе Поклонская сюда даже не приехала бы. Сафари объявляется открытым", – написал Гончаренко.
Он добавил, что России нет до нее дела, поскольку перед выездом в Украину ей, вероятно, "наплели о гарантиях безопасности".
"Но вы же знаете, что Россия своих всегда бросает", – отметил нардеп.
Поклонская и оккупация Крыма
- До 2014 года Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю оккупационные власти полуострова назначили ее "прокурором Крыма". После российских выборов, которые были в 2016 году незаконно проведены на полуострове, она стала депутатом Государственной думы РФ.
- В 2018 году генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Поклонской инкриминируют не только государственную измену, но и военные преступления. Поклонская назвала такие обвинения абсурдными, при этом она уверена, что ее запугивают.
- 15 декабря 2021 года Интерпол отказался объявлять в розыск Поклонскую.
- В октябре 2021 года президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в африканской Республике Кабо-Верде. Однако в январе, спустя три месяца, стало известно, что она так и не вступила в должность. По ее словам, она не приступила к работе и не уехала в африканскую страну потому, что у нее изменились личные обстоятельства.