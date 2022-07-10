Генштаб назвал направление, где ВСУ знатно "покрошили" оккупантов

Язык денег

Еврооблигации — облигации, преимущественно в иностранной валюте. Их выпускают организации, правительства, крупные компании. Приставка "евро" не привязана к валюте. Она свидетельствует о том, что первые такие облигации выпустили именно в Европе, и торги сейчас ведутся в основном там.