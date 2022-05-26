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Генштаб назвал самые горячие точки на Донбассе за сутки – сводка

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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26 мая, 07:42
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Враг не прекращает попыток штурма, а также ракетных и авиационных ударов по гражданским объектам
Генштаб назвал направления, где оккупанты штурмуют позиции ВСУ
Генштаб назвал направления, где оккупанты штурмуют позиции ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты пытаются вести штурмовые действия в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. В частности, на Донбассе украинские военные отразили 10 атак врага, уничтожив немало оккупантов и военной техники.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, комментируя 92-е сутки противостояния российской агрессии.

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В частности, противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях с личным составом воинских частей вооруженных сил республики Беларусь проводятся командно-штабные и мобилизационные тренировки. Сохраняется вероятность ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

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Продолжается ликвидация последствий дислокации на территории республики Беларусь подразделений вооруженных сил РФ, привлекавшихся к ведению боевых действий на территории Украины. Проводятся мероприятия по предупреждению незаконного обращения оружия и боеприпасов, которые могли быть утеряны российскими подразделениями.

На Северском направлении враг принимает меры по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущению переброски наших войск на другие угрожающие направления.

В приграничных районах указанных российских областей, в приграничных с Украиной районах, продлено действие повышенного уровня террористической угрозы до 8 июня текущего года.

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Враг обстрелял из минометов калибра 120-мм и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Бачевск и Краснополье Сумской области и населенного пункта Заречье Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник оказывает систематическое огневое влияние высокой интенсивности по районам сосредоточения украинских войск. Также обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терновое и Черкасские Тишки.

Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск. Обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков районы населенных пунктов Чепиль, Довгенькое, Курулька, Богородичное и Студенок.

На Донецком направлении главные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки. Враг активно применяет средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Задействовал артиллерию и штурмовую авиацию по позициям украинских подразделений и гражданской инфраструктуре региона.

Враг пытается закрепиться в районе Северодонецка. Вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Устиновка, успеха не имел.

На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного.

На Авдеевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков, успеха не имели.

На Новопавловском направлении враг предпринял попытку наступления в районе населенного пункта Золотая Нива, с потерями отошел. На Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новополь, Чаривное, Орехов и Каменка.

На Николаевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Таврическое, успеха не имел.

На Криворожском направлении российские оккупанты безуспешно пытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Николаевка. Обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Осокоровки, Трудолюбовки и Добрянки.

Противник продолжил инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Чернобаевка, Правдино, Зоря.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты десять атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и одна единица специальной техники. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять БПЛА типа "Орлан-10".

Ударная авиация Воздушных сил ВСУ нанесла удар по позициям противника – уничтожен личный состав и до десяти единиц легкобронированной техники. Украинские истребители перехватили и сбили две крылатые ракеты.

Арестович рассказал, в чем армия РФ сейчас побеждает

По темпам восстановления боеспособности подразделения Вооруженных сил Украины уступают армии оккупантов, рассказал внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, Россия после потерь на первом этапе полномасштабной войны смогла быстрее накопить резервы. Это обстоятельство увеличивает риск оккупации новых районов Украины.

"Мы проиграли российской армии по темпам. Они накопили резервы раньше, чем мы. Мы отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Поэтому возможно возвращение российской армии на север нашей страны и усиление давления по линии Херсон – Запорожье", – рассказал Арестович. .

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