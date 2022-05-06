Генштаб ВСУ: В Мариуполе враг возобновил штурмовые действия для захвата "Азовстали"

По состоянию на утро 6 мая российские оккупанты продолжают вести активные бои на Донбассе. Россияне пытаются полностью захватить Попасную. Также враги штурмуют завод "Азовсталь" в Мариуполе.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Сводка Генштаба
- На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. В подразделениях вооруженных сил республики Беларусь идет проверка боевой готовности сил реагирования.
- На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. В приграничных районах Украины на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей на позициях и опорных пунктах содержится незначительное количество личного состава, вооружения и военной техники.
- На Слобожанском направлении противник активных действий не производил. Продолжает обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии жилых кварталов и пригорода Харькова.
- Враг продолжает наращивать систему противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и огневого поражения. Проводит перегруппировку и восстановление боеспособности подразделений.
- На базе Купянской городской больницы в обустроенном оккупантами госпитале по имеющейся информации находится до 300 раненых.
- В целях уточнения позиций наших войск и направлений дальнейшего продвижения враг осуществляет воздушную разведку.
- На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает вести активные боевые действия.
- На Лиманском направлении враг производит обстрелы позиций наших войск.
- На Попаснянском направлении основные усилия сосредоточили на установлении полного контроля над населенным пунктом Попасная и возобновлении наступления на населенные пункты Лиман и Северск.
- В городе Мариуполе продолжается блокировка подразделений Сил обороны в районе "Азовстали". В отдельных районах при поддержке авиации возобновили штурмовые действия с целью взятия под контроль территорию завода.
- На Северодонецком, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел. Захватчики оказывают огненное влияние с целью сковывания действий наших войск и уничтожения артиллерийских подразделений.
- На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил, удерживал занятые рубежи, усиливал системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Обстреливал позиции наших войск. На севере Херсонской и Николаевской областей враг ведет обстрелы покинувших населенных пунктов.
- Замечено ведение противником воздушной разведки в районах населенных пунктов Александровка, Сергеевка, Владимировка.
- За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены 15 воздушных целей: 14 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан" и один самолет.
- На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты 11 атак врага, уничтожены 8 танков, 11 единиц боевой бронированной техники и 5 единиц автомобильной техники противника.
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Украинские военные уничтожили 24 700 оккупантов и 1092 танка
Российские оккупанты с начала своего полномасштабного вторжения в Украину уже потеряли 24 700 личного состава и 196 самолетов. Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 24 700 (+200) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1092 (+15) ед.;
- боевых бронированных машин – 2651 (+41) ед.;
- артиллерийских систем – 499 (+8) ед.;
- РСЗО ‒ 169 (+6) ед.;
- средств ПВО – 83 (+2) ед.;
- самолетов – 196 (+2) ед.;
- вертолетов – 155 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 1907 (+40) ед.;
- кораблей/катеров ‒ 10 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9);
- специальной техники – 38 (+0);
- крылатых ракет – 89 (+2).
Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Попаснянском направлении.
В Генштабе отмечают, что данные уточняются.
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