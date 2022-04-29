Генштаб ВСУ: Враг пытается взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области

Начались 65-е сутки противостояния украинцев российскому военному вторжению. РФ продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удерживания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка государственной границы с Украиной.
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На Северском направлении изменений в деятельности и составе группировки противника не обнаружено.
На Слобожанском направлении враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе Харькова и пытается проводить огневое поражение подразделений ВСУ на отдельных направлениях.
На Изюмском направлении активных наступательных действий не производил. Основные усилия сосредоточены на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны и их поражении огнем артиллерии.
На Донецком и Таврическом направлениях, с целью недопущения перегруппировки наших войск, враг проводит обстрелы позиций по артиллерии, минометам и реактивным системам залпового огня вдоль всей линии столкновения.
Российские оккупанты продолжают блокировку наших подразделений в Мариуполе, в районе завода "Азовсталь".
"На временно занятых территориях оккупационные власти продолжают осуществлять меры по ограничению передвижения и задержания местных жителей и блокированию гуманитарных грузов с территории Украины. Кроме того, российские оккупанты грабят селян. Так, например, из сельхозобщества в городе Каменка-Днепровская с грузовым транспортом", – говорится в сообщении.
Потери оккупантов
За предыдущие сутки украинскими защитниками было поражено пятнадцать воздушных целей: один самолет, пять крылатых ракет и девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня
"Украинские защитники ведут активную маневренную оборону, в отдельных местах наносят контрударов. Только на территории Донецкой и Луганской областей за прошлые сутки отбиты девять атак врага, уничтожены шесть танков, одна артиллерийская система, двенадцать единиц бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка" , – говорится в сообщении.
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"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."