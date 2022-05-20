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Генштаб ВСУ назвал два главных направления наступления оккупантов

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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20 мая, 07:24
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Украинские защитники сдерживают атаки российских военных
В Генштабе сообщили главные направления наступления россиян.
В Генштабе сообщили главные направления наступления россиян. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты ведут наступательную операцию на Донбассе в районах населенных пунктов Лисичанск и Северодонецк. Они пытались штурмовать Северодонецк, однако понесли потери и вынуждены были отступить. Кроме того, обстреливаются еще десятки населенных пунктов по всем оперативным направлениям.

О таком сообщили в Генштабе ВСУ.

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На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в состоянии и положении подразделений вооруженных сил республики Беларусь не отмечается. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории республики Беларусь.

На Северском направлении противник производит инженерное оборудование позиций в районе населенного пункта Азаровка Брянской области. Совершил обстрелы из артиллерии и минометов населенных пунктов Бояро-Лежачи, Бруски, Старые Вырки Сумской области и Гремяч Черниговской области.

На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивается на содержании занятых рубежей. Пытается проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. Ведение усиленной воздушной разведки с применением БПЛА.

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Продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Терново и Веселое. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Русских Тишков.

На Славянском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Довгенькое, Большая Камышеваха и Долина.

На Донецком направлении враг активизировал наступательные и штурмовые действия по улучшению тактического положения. Наносил огневой поражение из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации с целью разрушения фортификационных сооружений наших подразделений вдоль всей линии столкновения.

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На Лиманском направлении противник производит периодические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Диброва и Закотное.

На Северодонецком направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Северодонецк, успеха не имел, понес потери и вынужден отступить. Ведение боевых действий в районе населенного пункта Тошковка.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии и минометов, оккупанты проводили наступательные действия в районе населенного пункта Выскрива, одновременно пытались улучшить тактическое положение своих подразделений неподалеку от Владимировки и Васильевки. Российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Александрополье.

На Авдеевском направлении противник, при поддержке артиллерии, вел штурмовые и наступательные действия в районе населенного пункта Веселое. Потерпел и отступил.

На Кураховском направлении враг совершал массированные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе из реактивных систем залпового огня. Безуспешно бели наступление в районах Новомихайловки и Александровки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов противник поражал инфраструктуру и мирные дома, вел контрбатарейную борьбу. В районе населенного пункта Новодаровка понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

На Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий не производили. Обстреливали жилые дома с применением минометов и ствольной артиллерии. Продолжали инженерное оборудование позиций и второй линии обороны.

Сохраняется высокая вероятность продолжения боевых действий для улучшения тактического положения и выхода на административную границу Херсонской области.

На Бессарабском направлении обстановка осталась без существенных изменений.

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