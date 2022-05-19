В Генштабе назвали направления, где гибнет больше всего оккупантов

Россияне понесли большие потери и в технике

ВСУ ликвидировали за сутки еще 200 оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российских оккупантов продолжают массово уничтожать на украинской земле. Только за прошлые сутки потери армии РФ составили еще 200 единиц личного состава. Кроме того, оккупанты потеряли один самолет, три танка, 20 боевых бронированных машин и одну крылатую ракету.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 28500 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1254 (+3) ед.,

боевых бронированных машин – 3063 (+20) ед.,

артиллерийских систем – 595 (+9) ед.,

РСЗО – 199 (+0) ед.,

средств ПВО – 93 (+2) ед.,

самолетов – 203 (+1) ед.,

вертолетов – 167 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14),

крылатых ракет – 103 (+1) ед.,

кораблей /катеров – 13 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 2157 (+20) ед.,

специальной техники – 43 (+0) ед.

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

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