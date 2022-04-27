Генштаб ВСУ: Оккупанты готовят провокации в Приднестровье и "референдум" в Херсонской области

Враг продолжает попытки наступления на разных направлениях, не имеющих успеха

Генштаб ВСУ подвел итоги 63-х суток противостояния Украины российскому вторжению / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты 27 апреля пытаются удержать захваченные территории на юге и востоке Украины. В Херсонской области военные РФ готовят проведение так называемого "референдума". В Приднестровье объявлен "красный уровень" террористической опасности.

Об сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook, подводя итоги 63-х суток противостояния Украины российскому вторжению.

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В частности, оккупанты продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, признаков формирования противником наступательных группировок не обнаружено.

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На Слобожанщине враг осуществлял систематические обстрелы из артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня, по городам Харькову и Дергачам и населенному пункту Прудянка. На направлении Изюм – Барвенково оккупанты предприняли попытку наступления в районе Новой Дмитровки. Успехов не имеют, понесли потери и отошли.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает обстрелы позиций наших войск вдоль линии соприкосновения с минометами и ствольной артиллерией. Противник предпринял неудачную попытку прорыва обороны наших войск в районе Курахово.

На Южнобужском направлении подразделения оккупационных войск, под прикрытием огня артиллерии, продолжают усовершенствование инженерного оборудования позиций, пополняют запасы материально-технических средств, боеприпасов и горючего, проводят воздушную разведку. Российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья. Успехов нет, с потерями отошли.

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На временно захваченной территории Харьковщины, в районе поселка Левковка Изюмского района, противник организовал пункт сбора поврежденной техники, где производится ремонт и восстановление военной техники. Российские захватчики продолжают проводить так называемые "фильтрационные мероприятия" в отдельных населенных пунктах, временно неподконтрольных украинским властям.

На временно захваченной территории Запорожской области оккупанты осматривают дома местных жителей с целью выявления мест проживания представителей силовых структур Украины. Осуществляют перепись местного населения, передвижение по временно захваченной территории без документов, удостоверяющих личность, запрещено.

На временно захваченной территории Херсонской области оккупантами проводится подготовка к проведению так называемого "референдума", печатаются бюллетени, уточняются личные данные местных граждан Украины. При этом российские захватчики продолжают препятствовать выезду за пределы захваченной территории мирных жителей.

В приднестровском регионе Республики Молдова, в связи с многочисленными провокациями со стороны России, введен "красный" уровень террористической опасности. Личный состав силовых структур переведен на "казарменное состояние", усилен контроль на блокпостах, отменена подготовка к проведению праздничного парада 9 мая.

Враг деморализован. У личного состава, свозимого для пополнения потерь с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымают личные документы, что не позволит идентифицировать этих людей в случае гибели. Участились случаи поиска военнослужащими противника новых способов избегания участия в боевых действиях. Личный состав прибегает к дезертирству, сдаче в плен и самоувечьям.

Озвучены потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.04 ориентировочно составили:

личного состава около 22400 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 939 (+21) ед,

боевых бронированных машин/APV ‒ 2342 (+34) ед,

артиллерийских систем – 421 (+5) ед,

РСЗО — 149 (+0) ед,

средства ПВО — 71 (+2) ед,

самолетов – 185 (+1) ед,

вертолетов – 155 (+1) ед,

автомобильной техники — 1666 (+23) ед,

корабли /катера- 8 (+0) ед,

цистерн с ГСМ – 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 207 (+2).

специальная техника – 31 (+0).

пусковые установки ОТРК – 4(+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Кураховском и Изюмском направлениях.