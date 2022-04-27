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Оккупанты похищают украинских мужчин, чтобы потом обменять их на русских – разведка

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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27 апреля, 17:30
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На занятых оккупантами территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областей проводятся масштабные "фильтрационные мероприятия"
Оккупанты похищают мужчин в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты похищают мужчин в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

На оккупированных территориях Украины массово похищают мужчин призывного возраста. Таким образом российские оккупанты пополняют обменный фонд и готовятся к 9 мая.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

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На занятых оккупантами территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областей проводятся масштабные "фильтрационные мероприятия". Жертвами врагов чаще всего становятся мужчины призывного возраста. В первую очередь – ветераны АТО/ООС, бывшие военные и правоохранители, проукраинские активисты.

Известно, что в помещениях изолятора временного содержания Херсона находятся более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО/ООС, которых допрашивают и пытают.

В селе Большая Лепетиха Херсонской области создан фильтрационный лагерь. Недавно туда прибыли около 400 российских военнослужащих, одетых в форму Росгвардии. Они ищут и задерживают мужчин призывного возраста. Задержанных украинских мужчин массово вывозят в направлении оккупированного Крыма.

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Главная цель таких действий – "пополнение обменного фонда". Украинских заложников планируют обменивать на российских военных преступников. Даже при условии, если украинцы не участвовали в боевых действиях в 2022 году.

Также не исключена организация пропагандистских "парадов победы" с участием задержанных украинцев. Согласно полученной информации, их могут попытаться выдать за "военнопленных" и провести по улицам оккупированных городов.

Аналогичные мероприятия проходили в Донецке в 2014 году. Тогда украинских героев после многочисленных пыток заставили пройти по центральной улице Донецка, где их подвергали издевательствам и унижениям.

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Оккупанты похищают мирных украинцев и выдают их за пленных солдат ВСУ

Российские оккупанты похищают украинских гражданских мужчин, чтобы потом выдавать их за "военнопленных". Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, есть свидетельство, что, отступая из Киевской области, российские войска похищали гражданских украинцев, которых теперь показывают в российских СМИ как "пленных" военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Наших граждан переодели в военную форму и заставляют участвовать в пропагандистских видеороликах на YouTube и телеканалах. Одного из мужчин на видео опознали его родные.

О массовом захвате мирных жителей стало известно также от освобожденного из российского плена украинского военнослужащего, который сообщил о нахождении в СИЗО Курска (РФ) более 40 наших гражданских пленных.

Кроме того, в российских СМИ появилась информация о якобы ликвидации 93 "украинских дезертиров" из Мариуполя, бежавших в гражданской одежде. Фактически это может свидетельствовать о массовой казни гражданских граждан Украины.

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Евгений Шаматалюк – майор, командир десантно-штурмового подразделения 79-й отдельной аэромобильной бригады. На войне – с марта 2014-го. Сейчас – на Харьковском направлении. Отражая атаки врага, за один день его подразделение уничтожило 90 единиц техники, взяло в плен десяток российских боевиков с оружием и снаряжением. Герой Украины.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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