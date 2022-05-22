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Генштаб: ВСУ отбили наступление россиян на важном направлении на Донбассе

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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22 мая, 07:21
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Враг понес потери и был вынужден отойти на старые позиции
ВСУ остановили россиян на важном направлении.
ВСУ остановили россиян на важном направлении. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты пытаются проводить наступление сразу на нескольких важных направлениях в Донбассе. Однако в районе Северодонецка ВСУ разгромно отбили врага. Значительные потери россияне понесли и на Авдеевском направлении.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Ситуация на Донбассе

На Донецком направлении оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

Враг нанес авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Врубовка и Бахмут.

На Лиманском направлении активных боевых действий противник не вел. Совершил обстрелы объектов инфраструктуры в районе населенных пунктов Лиман, Озерное, Закотное, Диброва и Серебрянка.

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На Северодонецком направлении, с применением минометов и ствольной артиллерии, враг обстреливает позиции сил обороны вдоль всей линии столкновения, сосредоточил усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Осколоновка, Пурдовка, Щедрищево и Смоляниново. Наступление отбито, враг понес потери и был вынужден отойти на старые позиции.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии противник пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевке, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Красногоровка.

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На Кураховском направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел. Обстреливал Новомихайловку и Владимировку. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Никольское и Катериновка.

Ситуация на юге Украины

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался закрепиться на занимаемых рубежах, обстреливал позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки и мероприятиях по инженерному оборудованию позиций. Совершал обстрелы позиций Сил обороны с применением минометов и ствольной артиллерии. Наращивает систему противовоздушной обороны.

На Бессарабском направлении ситуация изменений не претерпела.

Харьковское направление

На Слобожанском направлении враг силами отдельных подразделений из состава 6 общевойсковой армии Западного военного округа и балтийского флота ведет боевые действия с целью удержания занимаемых рубежей на Харьковском направлении и недопущения выхода наших войск на государственную границу.

Группировка сил противника проводит подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении. Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дибровне и Довгенькое.

В Белгородской области противник развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Кроме того, враг увеличивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.

Северная граница

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси ужесточили ведение разведки, отмечено развертывание дополнительных средств радиоэлектронной разведки в приграничных районах Гомельской области. Сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам территории Украины.

В Северском направлении враг продолжает вести обстрелы населенных пунктов и инфраструктурных объектов в Сумской и Черниговской областях. Совершил обстрелы в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Улица, Бунякино, Горки, Гремяч и Муравье.

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