Генштаб ВСУ рассказал о массированных авиаударах по Мариуполю 6 апреля

Россияне продолжают обстреливать украинские города и проводят перегруппировку

Россия продолжает бомбить украинские города / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В Генштабе ВСУ рассказали о военной обстановке в Украине по состоянию на вечер 6 апреля, на 42-е сутки противостояния Украины российскому военному вторжению.

Враг продолжает подготовку к наступательной операции на востоке Украины, чтобы установить полный контроль на территории Донецкой и Луганской областей. Российские оккупанты осуществляют перегруппировку войск и разведку, пытаются улучшить тактическое положение отдельных подразделений в Южнобугском операционном районе и закрепиться на административных границах Херсонской области.

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Основные усилия противник сосредоточивает на попытках прорыва обороны на Донецком направлении. Также пытается взять под полный контроль город Мариуполь.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков. В основном в ночное время российские оккупанты производят обстрелы города с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. В районе города Изюм 6 апреля было спокойно.

На Донецком и Луганском направлениях основные усилия враг сосредотачивается на боевых действиях в районах населенных пунктов Попасная и Рубежное и установлении контроля над городом Мариуполь.

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Продолжение обстрелов

Огневое воздействие продолжается на большинстве направлений. Россияне совершали артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кременная, Пески, Очеретино, Розовка, Новобахмутовка, Новоселка Вторая, Марьинка и Красногоровка. В районах Попасной, Степной, Новотошковской, Рубежного, Северодонецкой и Сладкой враг проводил штурмовые действия, но успеха не имел.

Продолжается штурм города Мариуполь, противник активно применяет авиацию.

На Южнобугском направлении враг продолжает производить обстрелы населенных пунктов Щербаки, Камышеваха, Новоданиловка, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка и Гуляй Поле.

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В результате наступательных действий подразделений ВС Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Осокоровка.

Перемещение войск

Завершается перегруппировка войск и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа, выведенных в районы Брянской и Курской областей.

Продолжается подготовка и перемещение подразделений российских войск на территорию Украины. Врагом спланировано перемещение подразделений 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа с территории республики Беларусь в Белгородскую область. Также фиксируется перемещение в эту область отдельных подразделений Центрального военного округа.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и состоянии группировки войск РФ нет. Подразделения Восточного военного округа, выведенные на территорию Гомельской области, завершают перегруппировку. Отмечается перемещение на железнодорожные станции для загрузки и последующей передислокации.

Для повышения оперативности доставки военных грузов враг приступил к использованию железной дороги. Зафиксировано прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и военной техникой со станции Валуйки (Российская Федерация) на железнодорожную станцию ​​Купянск (Украина).

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