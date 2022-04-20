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Генштаб ВСУ: Враг перегруппировывается для наступления в направлении Лимана

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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20 апреля, 07:27
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Основные усилия противник сосредотачивает на захвате города Мариуполь, продолжает штурмовые действия в районе завода "Азовсталь"
Оккупанты продолжают наступать, но при этом несут потери. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты продолжают наступать, но при этом несут потери. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 20 апреля российские оккупанты продолжают наступательные действия на Востоке с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов российской авиацией по объектам на территории Украины с использованием территории, аэродромной сети и воздушного пространства республики Беларусь.
  • Определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Производят инженерное оборудование позиций и наблюдательных постов.
  • На Северском направлении признаков формирования противником ударной группировки для возобновления наступательных действий не обнаружено. Охрана участка украинско-российской границы на указанном направлении осуществляется врагом в усиленном режиме. Продолжаются мероприятия инженерного оборудования опорных пунктов в приграничных с Украиной районах.
  • На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку и пополнение запасов. Продолжает частичную блокировку Харькова и обстрелы города.
  • На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговка, Дубравное. Враг пытается проводить воздушную разведку направлений наступления с применением беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".
  • На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты продолжают осуществлять обстрелы передовых позиций наших войск и поиск слабых мест в обороне по всей линии столкновения. Продолжается ведение боевых действий в районах населенных пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг осуществляет перегруппировку с целью дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Лиман.
  • Противник пытается совершать наступление с целью продвижения вглубь населенного пункта Попасная. После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке в местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых военнослужащих противника. Точное количество в настоящее время уточняется.
  • На Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.
  • Основные усилия противник сосредотачивает на захвате города Мариуполь, продолжает штурмовые действия в районе завода "Азовсталь".
  • Враг ведет боевые действия в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополь и Сторожево. Продолжает осуществлять логистическое обеспечение войск.
  • На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на содержании занимаемых рубежей, совершает обстрелы позиций наших войск. Ведет боевые действия в районе населенного пункта Александровка.
  • В дальнейшем российские оккупанты продолжат оказывать огненное влияние на позиции наших войск и ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области.
  • Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоты Белгородской области) из-за тяжелых потерь оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности.
  • На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито десять атак российских оккупантов, уничтожены 12 танков, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система.
  • Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки были поражены девять воздушных целей: один самолет, один вертолет, шесть БПЛА разных типов и крылатая ракета.

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ВСУ ликвидировали 20 600 российских военных и 790 танков

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 20 600 солдат и 790 танков. Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

В Генштабе заявили, что общие боевые потери противника с 24.02 по 18.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 20 600 человек ликвидировано;
  • танков – 790 ед.;
  • боевых бронированных машин – 2041 ед.;
  • артиллерийских систем – 381 ед.;
  • РСЗО – 130 ед.;
  • средства ПВО – 67 ед.;
  • самолетов – 167 ед.;
  • вертолетов – 147 ед.;
  • автомобильной техники – 1487 ед.;
  • корабли/катера – 8 ед.;
  • цистерн из ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 155;
  • специальная техника – 27;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Также в Генштабе заявили, что данные уточняются.

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Личный состав
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Самолеты 169
Самолеты
3
Вертолеты 150
Вертолеты
4
Танки 802
Танки
5
ББМ 2063
ББМ
6
Артиллерия 386
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 132
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 158
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1487
Транспорт
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Непокоренные
Адам Горбатюк – заслуженный артист Украины из Луцка, музыкант, а ныне – боец ​​Нацгвардии, пулеметчик. Как и в 2015 году, сейчас тоже записался добровольцем. И в окопах он не только воюет с врагом, но и не оставляет любимое дело – поет для побратимов, поднимая боевой дух.
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
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