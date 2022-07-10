В Украине никогда не будет ощипанной российской "курицы": главные заявления властей за 10 июля

Оккупанты попали под нашу артиллерию и вынуждены были бежать с позиций

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине идет 138-й день полномасштабной войны с Россией. Украинские защитники продолжают сдерживать сопротивление российской армии, а министр обороны Алексей Резников рассказал, почему Украине не подходит "Железный купол".

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 10 июля.

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Оккупанты не могут захватить всю Луганскую область

РФ стягивает войска вблизи Белогоровки и обстреливает окрестные населенные пункты. Так, оккупанты нанесли четыре ракетных удара и семь артиллерийских атак. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Они до сих пор живут мысленно тем, как в начале марта отхватили большую часть области. Но это была отнюдь не молниеносная наступательная операция, а развитие нашими военными крепкой линии обороны. И как только Вооруженные силы Украины сделали надежные защитные укрепления, это быстрое наступление подошло к концу. Через четыре месяца россияне продвинулись на несколько километров, выбрав тактику сплошного уничтожения крупных городов. Но они все еще уверены в своих "героических" победах в конце февраля, живут этим и не хотят осознавать реальность. А она их не очень радует. Как вот вчера, когда вблизи Золотаревки оккупанты попали под нашу артиллерию и вынуждены были бежать с позиций. Нападение на Верхнекаменское у них не удалось", – написал он.

То есть все их попытки продвинуться со стороны Лисичанска на Северск захлебываются благодаря украинским защитникам, говорит Гайдай.

Враг стягивает войска вблизи Белогоровки, обстреливает окрестные населенные пункты, наносит авиационные удары, а быстро оккупировать всю Луганщину все еще не в состоянии.

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Подоляк оценил оккупационный "герб" Харькова и дал обещание Путину

На территории Украины никогда не будет флагов и гербов с российской символикой. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя эскиз герба Харьковской области.

"У вас скучные лица, вам никто денег не даст", – ответил классик (ныне покойный мэр Харькова Геннадий Кернес. – Ред.), увидев оккупационную версию "герба" Харькова", – написал Подоляк.

Также он отметил, что в Москве ничего не знают о жителях Харькова, если "думают, что здесь можно кого-нибудь сломать".

"У Украины есть только один герб – тризуб. Здесь никогда не будет ощипанной российской "курицы", – отметил Подоляк.

Накануне российское оккупационное правительство в Харьковской области обнародовало новый флаг для оккупационного режима с изображением российского императорского двуглавого орла и символов из харьковского герба XVIII ст.

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Резников рассказал, почему Украине не подходит "Железный купол"

Всемирно известная тактическая система ПРО "Железный купол" израильского производства не подходит Украине. Для защиты украинских городов необходима альтернативная система. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время круглого стола, организованного Forbes Украина.

"Мы все знаем пример Израиля, достаточно неплохо защищающего небо. Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100 процентов. Более того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. "Железный купол" сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных по существу в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает", – рассказал Резников.

По мнению министра обороны, Украине необходимо развивать свою систему ПВО/ПРО или получить ее от наших партнеров.

"Вражеские самолеты в нашем небе уже не летают, потому что боятся и знают, что мы их сбиваем. Они используют старые ракеты Х-22, Х-55 и другие. Агрессор стреляет ими с территории России, с территории Беларуси, из акватории Черного и даже Каспийского морей, из временно оккупированного украинского Крыма", – рассказал Резников.

Капитан 103-й бригады рассказал о работе HIMARS на фронте

Реактивные системы залпового огня HIMARS, которые предоставили Украине Соединенные Штаты Америки, имеют – в отличие от всех других типов ракет – разные модификации снарядов. Однако имеют и более 40 элементов, которые могут поражать отдельные цели, и в общем летят точно в цель. Об этом рассказал капитан 103-й бригады ТрО Александр Ганущин в эфире канала "Украина 24" в рамках единого телемарафона.

"Те, кто говорят, что нам дают мало HIMARS, они не до конца понимают, так сказать, наши потуги и возможности. На самом деле одна выпущенная ракета из HIMARS – это вылет 150 тыс. долларов. Полный пуск шести ракет – это 1 млн долларов. Кстати, США совершили 5900 пусков в Ираке – это, чтобы понимать, к чему мы приближаемся" – рассказал он.

По его словам, наибольшей проблемой для ВСУ является то, что у оккупантов больше – в 7-10 раз – боеприпасов к их старым артиллерийским системам:

"Поэтому HIMARS здесь как никогда уместен. Потому что путь боеприпаса начинается с железнодорожного вагона, перегрузки на железнодорожные станции, на большой склад, потом на склад подразделения, а подразделение условно везет "на почву" или держит в КамАЗе, либо возле гаубицы или "Града". Вот именно этот участок, начиная со склада до этого выезда машины с боекомплектом к конкретной батарее с "Градами", является чрезвычайной целью для собственно ракет HIMARS".

Кроме этого, он заявил, что возникает вопрос: что украинская армия разнесет быстрее – арсенал на всей протяженности от точки входа их на оккупированную территорию Украины к конкретной батарее или сами батареи?

"Это, наверное, должны решать артиллеристы. Но то, что мы уже "нащупали" первый вариант – как разбивать их склады – думаю, что вскоре по увеличению количества боеприпасов, будет расти и наше поражение их артиллерии или РСЗО. Но это не проходит за один день, неделю или месяц работы HIMARS или какой-либо другой артиллерийской системы, которую мы получим сейчас от Запада", – сказал Ганущин.

Ранее мы сообщали, что оккупанты пытаются прорваться к первым селам в Донецкой области.

Также напомним, Байден одобрил новый пакет помощи Украине на $400 млн.