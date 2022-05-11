Гончаренко озвучил самую важную задачу ВСУ на юге Украины

Российские оккупанты перешли к обороне

Первое успешное контрнаступление ВСУ было между Николаевом и Херсоном. Фото: коллаж "Сегодня"

На юге Украины российские оккупанты перешли к обороне. Подразделения ВСУ начали оттеснять врага от города Николаева. Об этом народный депутат Алексей Гончаренко рассказал ведущим Людмиле Добровольской и Василию Пехньо в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Украина 24".

"Этот процесс уже начался. Первое успешное контрнаступление ВСУ было между Николаевом и Херсоном с освобождением Посад-Покровского и других населенных пунктов", – сказал Гончаренко.

По мнению нардепа, заданием номер один для украинских военных сегодня является создание необходимых условий для дальнейшего оттеснения российских захватчиков.

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"От Николаева сначала до Херсона, а дальше наше задание – это освобождение Херсонской области, единственного областного центра Украины, оккупированного Российской Федерацией за время этой войны", – подчеркнул Гончаренко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что, по словам внештатного советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, украинские правоохранительные органы должны дать оценку деятельности военного командования и чиновников, которые отвечали за оборону Херсонской области от вторжения РФ.

По данным российских СМИ, в середине мая во временно оккупированном Херсоне может пройти псевдореферендум о создании так называемой "Херсонской народной республики" по образцу "ЛДНР". Первоначально псевдореферендум был назначен на конец апреля, но его несколько раз переносили из-за неудач российской армии на фронте.

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Как объяснил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Россия хочет забрать украинский Херсон, чтобы воссоздать Таврическую губернию.