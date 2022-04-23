Гумкоридор из Мариуполя, эвакуация из горячих точек и другие важные события 23 апреля

23 апреля может быть открыт гуманитарный коридор из Мариуполя, а "Укрзализныця" продолжает эвакуировать людей в безопасные населенные пункты

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов, а сегодня может быть открыт гуманитарный коридор из Мариуполя /Фото: коллаж: "Сегодня"

В субботу, 23 апреля, в Украине продолжится эвакуация людей из горячих точек. Они смогут отправиться поездом в безопасные города. Кроме того, сегодня может быть открыт гуманитарный коридор из Мариуполя.

Верещук сообщила, что в субботу может быть организован гумкоридор из Мариуполя

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в субботу, 23 апреля, может быть открыт гуманитарный коридор из Мариуполя.

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"Точка сбора та же: на кольце возле торгового центра „Порт-Сити". Время сбора — в 10:00", — сообщила Верещук.

Министр призвала людей следить утром 23 апреля за официальными сообщениями от властей Украины.

"Если все хорошо, я дам подтверждение. Пишу вам сейчас, вечером, чтобы, если завтра утром удастся пробить коридор, вы были немного настроены и подготовлены. Понимаю, как вам тяжело. Столько раз срывались коридоры. Но мы с вами должны пробовать столько раз, сколько нужно, пока не получится", — заявила министр.

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Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на сегодня

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на субботу, 23 апреля. Сегодня назначено дополнительно 6 рейсов.

Эвакуационные поезда на 23 апреля

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.

11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск

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В Укрзализныце отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо внимательно следить за актуальной информацией расписания рейсов на сайте компании.

На Закарпатье с 23 апреля ослабят ограничения на продажу алкогольной продукции

На Закарпатье с 23 апреля ослабят ограничения на продажу алкогольной продукции. Об этом сообщается на сайте Закарпатской ОВА.

"Региональный совет обороны принял решение с 23 апреля 2022 года снять сроки продажи слабоалкогольных напитков, пива и вина", — говорится в сообщении.

Как сообщили в Закарпатской ОВА, продажа этих напитков сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, территориальной обороны и других воинских формирований остается запрещенной.