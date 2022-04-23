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Гумкоридор из Мариуполя, эвакуация из горячих точек и другие важные события 23 апреля

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23 апреля, 06:00
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23 апреля может быть открыт гуманитарный коридор из Мариуполя, а "Укрзализныця" продолжает эвакуировать людей в безопасные населенные пункты
"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов, а сегодня может быть открыт гуманитарный коридор из Мариуполя /Фото: коллаж: "Сегодня"
"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов, а сегодня может быть открыт гуманитарный коридор из Мариуполя /Фото: коллаж: "Сегодня"

В субботу, 23 апреля, в Украине продолжится эвакуация людей из горячих точек. Они смогут отправиться поездом в безопасные города. Кроме того, сегодня может быть открыт гуманитарный коридор из Мариуполя.

Верещук сообщила, что в субботу может быть организован гумкоридор из Мариуполя

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в субботу, 23 апреля, может быть открыт гуманитарный коридор из Мариуполя.

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"Точка сбора та же: на кольце возле торгового центра „Порт-Сити". Время сбора — в 10:00", — сообщила Верещук.

Министр призвала людей следить утром 23 апреля за официальными сообщениями от властей Украины.

"Если все хорошо, я дам подтверждение. Пишу вам сейчас, вечером, чтобы, если завтра утром удастся пробить коридор, вы были немного настроены и подготовлены. Понимаю, как вам тяжело. Столько раз срывались коридоры. Но мы с вами должны пробовать столько раз, сколько нужно, пока не получится", — заявила министр.

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Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на сегодня

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на субботу, 23 апреля. Сегодня назначено дополнительно 6 рейсов.

Эвакуационные поезда на 23 апреля

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
23:30 – 234/233 Чоп – Днепр
06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск

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В Укрзализныце отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо внимательно следить за актуальной информацией расписания рейсов на сайте компании.

На Закарпатье с 23 апреля ослабят ограничения на продажу алкогольной продукции

На Закарпатье с 23 апреля ослабят ограничения на продажу алкогольной продукции. Об этом сообщается на сайте Закарпатской ОВА.

"Региональный совет обороны принял решение с 23 апреля 2022 года снять сроки продажи слабоалкогольных напитков, пива и вина", — говорится в сообщении.

Как сообщили в Закарпатской ОВА, продажа этих напитков сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, территориальной обороны и других воинских формирований остается запрещенной.

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Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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