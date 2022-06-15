Итоги "Рамштайна-3". Зеленский объявил об увеличении военной помощи Украине

Также президент рассказал о телефонных разговорах с с Борисом Джонсоном и Джо Байденом

Владимир Зеленский рассказал о помощи Запад Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир хочет учиться у украинцев тому, как воевать и как побеждать. За 112 дней войны украинская армия показала храбрость и мудрость, несмотря на существенное преимущество армии РФ в количестве солдат и техники.

Об этом глава государства сообщил в новом видеообращении к украинцам 15 июня.

Реклама

"Во всех международных контактах я слышу восхищение действиями наших защитников и защитниц. Мир действительно хочет учиться у украинцев тому, как воевать и как побеждать. За 112 дней этой войны украинская армия доказала, что храбрость и мудрость на поле боя вместе с умением тактически переиграть врага дают значительный результат, даже несмотря на существенное преимущество русской армии в количестве солдат и техники", – сказал Зеленский.

Главное из обращения президента:

Провел разговор с Борисом Джонсоном. Ключевые темы – оборонная поддержка и координация шагов в преддверии важных встреч в июне.

Есть очередной сигнал, что оборонная поддержка Украины будет устойчивой. В рамках "Рамштайна" Британия и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции в Копенгагене. Предварительно привлечены 14 государств.

Провел разговор с президентом Байденом. Соединенные Штаты объявили о новом усилении нашей защиты – новом пакете поддержки на миллиард долларов и новом пакете гуманитарной поддержки для Украины – на четверть миллиарда долларов.

Обсудили с президентом Байденом и тактическую ситуацию на поле боя и то, как ускорить нашу победу. Санкции, политика, экономическое взаимодействие – готовимся к новым шагам.

Приглашен к выступлениям на саммите НАТО в Мадриде, а также на встрече "Группы семи".

Днем был специальный саммит с лидерами Западных Балкан – в Киев приезжали премьер-министры Черногории и Албании, а по видеосвязи – премьер Северной Македонии. Украина получила решение о поддержке и этими государствами статуса кандидата в члены Евросоюза для нас.

Украина сделала все, что только можно было, чтобы получить кандидатство в ЕС. Сегодня в обращении к парламенту Чехии подчеркнул, что ответ по кандидатству – это будет ответ Евросоюза не только Украине, но и самому себе – своему будущему.

Россия снова усиливает газовое давление на Европу и обстрелы украинских позиций и мирных городов. Сегодня били по Николаеву, по громадам Днепропетровской области, на Харьковщине. Российские пропагандисты стали активнее вбрасывать фейки – чтобы спровоцировать уныние в Украине.

Держим оборону на Донбассе. За 112 дней этой войны украинская армия доказала, что храбрость и мудрость на поле боя вместе с умением тактически переиграть врага – дают значительный результат даже, несмотря на существенное преимущество российской армии в количестве солдат и техники.

Подписал очередные указы о награждении украинских воинов. 284 военнослужащих отмечены государственными наградами, из них 60 посмертно.

Помощь от США

Новый пакет военной помощи от США включает в себя:

18 единиц 155-мм гаубиц;

36 тыс. 155-мм снарядов;

18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;

дополнительные снаряды к HIMARS;

4 автомобиля для ремонта техники;

2 системы береговой охраны с ракетами "Гарпун";

тысячи защищенных радиостанций;

тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.

Техника начнет поступать в августе.

Также стало известно, что Словакия отправит Украине вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды — артиллерию.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что к "Рамштайну-3" присоединились еще три страны. Кроме того, мы писали, что аналитик из США рассказал о наступлении ВСУ на Херсон.