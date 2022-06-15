Итоги "Рамштайна-3". Зеленский объявил об увеличении военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир хочет учиться у украинцев тому, как воевать и как побеждать. За 112 дней войны украинская армия показала храбрость и мудрость, несмотря на существенное преимущество армии РФ в количестве солдат и техники.
Об этом глава государства сообщил в новом видеообращении к украинцам 15 июня.
"Во всех международных контактах я слышу восхищение действиями наших защитников и защитниц. Мир действительно хочет учиться у украинцев тому, как воевать и как побеждать. За 112 дней этой войны украинская армия доказала, что храбрость и мудрость на поле боя вместе с умением тактически переиграть врага дают значительный результат, даже несмотря на существенное преимущество русской армии в количестве солдат и техники", – сказал Зеленский.
Главное из обращения президента:
- Провел разговор с Борисом Джонсоном. Ключевые темы – оборонная поддержка и координация шагов в преддверии важных встреч в июне.
- Есть очередной сигнал, что оборонная поддержка Украины будет устойчивой. В рамках "Рамштайна" Британия и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции в Копенгагене. Предварительно привлечены 14 государств.
- Провел разговор с президентом Байденом. Соединенные Штаты объявили о новом усилении нашей защиты – новом пакете поддержки на миллиард долларов и новом пакете гуманитарной поддержки для Украины – на четверть миллиарда долларов.
- Обсудили с президентом Байденом и тактическую ситуацию на поле боя и то, как ускорить нашу победу. Санкции, политика, экономическое взаимодействие – готовимся к новым шагам.
- Приглашен к выступлениям на саммите НАТО в Мадриде, а также на встрече "Группы семи".
- Днем был специальный саммит с лидерами Западных Балкан – в Киев приезжали премьер-министры Черногории и Албании, а по видеосвязи – премьер Северной Македонии. Украина получила решение о поддержке и этими государствами статуса кандидата в члены Евросоюза для нас.
- Украина сделала все, что только можно было, чтобы получить кандидатство в ЕС. Сегодня в обращении к парламенту Чехии подчеркнул, что ответ по кандидатству – это будет ответ Евросоюза не только Украине, но и самому себе – своему будущему.
- Россия снова усиливает газовое давление на Европу и обстрелы украинских позиций и мирных городов. Сегодня били по Николаеву, по громадам Днепропетровской области, на Харьковщине. Российские пропагандисты стали активнее вбрасывать фейки – чтобы спровоцировать уныние в Украине.
- Держим оборону на Донбассе. За 112 дней этой войны украинская армия доказала, что храбрость и мудрость на поле боя вместе с умением тактически переиграть врага – дают значительный результат даже, несмотря на существенное преимущество российской армии в количестве солдат и техники.
- Подписал очередные указы о награждении украинских воинов. 284 военнослужащих отмечены государственными наградами, из них 60 посмертно.
Помощь от США
Новый пакет военной помощи от США включает в себя:
- 18 единиц 155-мм гаубиц;
- 36 тыс. 155-мм снарядов;
- 18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;
- дополнительные снаряды к HIMARS;
- 4 автомобиля для ремонта техники;
- 2 системы береговой охраны с ракетами "Гарпун";
- тысячи защищенных радиостанций;
- тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.
Техника начнет поступать в августе.
Также стало известно, что Словакия отправит Украине вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды — артиллерию.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что к "Рамштайну-3" присоединились еще три страны. Кроме того, мы писали, что аналитик из США рассказал о наступлении ВСУ на Херсон.