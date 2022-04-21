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Ким: боевики "ЛДНР" ведут себя как бомжи, их даже наши люди кормят

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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21 апреля, 14:03
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До них доходит понимание, что это не "победоносная война"
Виталий Ким заявил, что у представителей ОРДЛО нет такой дерзости, как раньше. Фото: коллаж "Сегодня"
Виталий Ким заявил, что у представителей ОРДЛО нет такой дерзости, как раньше. Фото: коллаж "Сегодня"

Представителей ОРДЛО бросают на передовую. Такой дерзости, как раньше, уже нет. Боевики думают, куда бежать в случае победы Украины.

Об этом Виталий Ким сообщил в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

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Глава Николаевской ОГА рассказал, что пока оккупанты еще могут позволить себе угрозы, но перспективы у них не очень, и эти возможности будут постоянно уменьшаться.

Также Виталий Ким отметил, что на передовой находятся именно боевики ОРДЛО, за спинами которых скрывается седьмая армия. Таким образом, россияне хотят, чтобы украинцы убивали украинцев, но поведение боевиков отличается.

"ОРДЛО ведут себя как бомжи. Они понимают, что они находятся на территории Украины. Они не из России, они помнят, как здесь было. Они тоже отличаются. Кто-то там пришел, это раньше было, убивать, сейчас они читают интернет, там что-то смотрят, они боятся и они "попрошайничают" как бомжи ходят, дайте поесть. Люди наши даже кормят на оккупированных территориях", – сказал Ким.

Он подчеркнул, что такого дерзкого поведения, как раньше, уже нет.

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"Сейчас они все боятся, что придется отходить, а допускают такое мнение, что Украина может победить, и тогда куда ОРДЛОшникам этим бежать? Они бы охотно отошли, но их россияне не пропускают заградотрядами", – добавил Ким.

"Полезла не в свое дело и получила": Ким рассказал, что сейчас происходит с Россией

Россия после вторжения в Украину понимает, что полезла не в свое дело и сейчас думает, что делать дальше. В то же время, в Москве не хотят опозориться перед соседними странами. Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении.

Он решил завуалировать рассказ о войне России против Украины, используя такой художественный прием, как аллегория.

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"Представьте себе идет такой здоровый парень, бухое быдло. Идет домой в футболке (с надписями, – ред.) Z, "деды воевали". Идет и думает "что бы мне кому еще доказать". И в соседнем дворе сидит мальчик, обыкновенный, красивый, с девочкой договаривается, "Большая стройка" девочку зовут. Почти договорился в кино уже пойти, своей жизнью живет, планы на вечер. И парень говорит "О, иди сюда. И че ты тут сидишь?" и как положено "Ты с какого района? Че ты здесь забыл? Тут все мое". Драка. И мальчик такой стройненький, обыкновенный, красивенький, как навалял этому быдлу. Юшка из носа течет, на коленках стоит. И в этой позиции смотрит, что лежит рядом здоровый камень. Обидно, что какой-то, как он считал, лох, навалял. За камень такой смотрит и принимает решение – вроде же не прав, но со всех окон на него смотрят соседи. И думает "Сейчас выиграю, но соседи ж поймут, что я не прав, что я быдлятина". А проигрывать не хочется. А парниша еще такой руку тянет и говорит "Ну бывает, ну получил мзды, но признайся, что не прав и конфликт исчерпан, давай разойдемся", – рассказал Ким.

Он считает, что сейчас Россия находится именно в этой позиции.

"(РФ – ред.) была не права и полезла не в свое дело, получила мзды, у которой рядом лежит огромный камень. И принимает решение, что сейчас сделать", – сказал Ким.

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Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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