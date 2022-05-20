Ким рассказал о странном запахе после ракетной атаки оккупантов

12 мая Россия активизировала удары по объектам в Украине

Николаевская область вновь подверглась ракетному удару армией России / Коллаж "Сегодня"

Объект в Николаевской области стал одной из целей армии Российской Федерации, которая 12 мая выпустила по Украине уже около десяти ракет. При этом произошла утечка аммиака.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает телеграм-канал "Украина 24".

Реклама

Что известно

"Ракеты попали, куда попали. Запах аммиака – там озеро небольшое. Есть запах, но МЧС сообщает, что все хорошо. Концентрация минимальна, ничего страшного нет", – успокоил глава Николаевской ОВА.

Обстановка в области

Чуть ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области сообщила, что в Первомайском в районе полудня оккупанты "денацифицировали" гараж. Воспыхнул пожар, который быстро потушили спасатели.

Также была информация на местных телеграм-каналах, что украинские ПВО смогли сбить одну из ракет. Правда, подробностей пока нет.

Реклама

Ракетные атаки