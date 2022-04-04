Кличко призвал горожан не возвращаться в Киев как минимум до конца недели

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан не торопиться возвращаться в столицу. Отсрочить возврат он просит еще не менее недели.
Об этом он сказал в эфире телемарафона UA Разом.
Он подчеркнул, что в пригородах столицы вероятность минирований остается слишком высокой.
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"В городе большое количество блокпостов. До конца этой недели просьба отсрочить возвращение. Затем, мы сможем четко сказать (можно ли безопасно вернуться, – ред.). Понимаю, что все устали, но в плане безопасности каждого – прислушайтесь к рекомендациям", – заметил Кличко.
Также, по его словам, не исключается, что еще могут быть ракетные обстрелы столицы Украины.
В Киевской области длится комендантский час
После того как оккупационные войска покинули территорию Киевской области, военные и спецслужбы занимаются зачисткой и разминированием территории.
На несколько дней был введен комендантский час по области, который 4 апреля продлили в районах, освобожденных от оккупационных войск.
Это Броварской, Вышгородский и Бучанский районы. Комендатский час там продлится до 6:00 утра 7 апреля.
На всей территории Киевской области комендантский час продлится с 21:00 4 апреля до 6:00 5 апреля.
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