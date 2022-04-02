Количество жертв ракетного удара по Николаевской ОВА достигло 35 человек

Спасатели ГСЧС уже несколько дней продолжают работы на месте происшествия круглосуточно

Завалы после ракетного удара до сих пор разбирают / Фото: Коллаж: Сегодня

Количество погибших в результате ракетного удара российскими оккупантами по зданию Николаевской областной военной администрации возросло до 35 человек. Из-под завалов спасатели освободили 33 тела погибших и два человека скончались в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Реклама

"По состоянию на 14:00, в результате попадания вражеской ракеты в здание Николаевской областной государственной администрации и ее разрушение погибли 35 человек. Из-под завалов спасатели освободили 33 тела погибших, и два человека скончались в больнице. Работы продолжаются", – говорится в сообщении.

Отметим, что по спискам искали 35 человек.

Реклама

Что известно об обстреле?

Российские оккупанты 29 марта около 08:45 обстреляли девятиэтажное здание Николаевской областной военной администрации. Разрушена центральная секция здания с 9-го по 1-й этаж без дальнейшего возгорания.

В тот же день сообщалось, что в результате инцидента погибли семь человек. Однако количество жертв растет.

Реклама

Читайте также: