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Количество жертв ракетного удара по Николаевской ОВА достигло 35 человек

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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2 апреля, 15:41
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Спасатели ГСЧС уже несколько дней продолжают работы на месте происшествия круглосуточно
Завалы после ракетного удара до сих пор разбирают
Завалы после ракетного удара до сих пор разбирают / Фото: Коллаж: Сегодня

Количество погибших в результате ракетного удара российскими оккупантами по зданию Николаевской областной военной администрации возросло до 35 человек. Из-под завалов спасатели освободили 33 тела погибших и два человека скончались в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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"По состоянию на 14:00, в результате попадания вражеской ракеты в здание Николаевской областной государственной администрации и ее разрушение погибли 35 человек. Из-под завалов спасатели освободили 33 тела погибших, и два человека скончались в больнице. Работы продолжаются", – говорится в сообщении.

Отметим, что по спискам искали 35 человек.

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Что известно об обстреле?

Российские оккупанты 29 марта около 08:45 обстреляли девятиэтажное здание Николаевской областной военной администрации. Разрушена центральная секция здания с 9-го по 1-й этаж без дальнейшего возгорания.

В тот же день сообщалось, что в результате инцидента погибли семь человек. Однако количество жертв растет.

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