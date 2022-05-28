РФ каждый день и каждую ночь наращивает силы на Донбассе: Наев назвал главную цель

Украинские защитники делают все для сдерживания врага

Сергей Наев (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев заверил, что обстановка в районах выполнения задач остается сложной, но полностью контролируется Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщает Минобороны.

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"В Донецкой и особенно в Луганской областях враг каждый день и каждую ночь осуществляет наращивание сил и средств для выполнения задач по выходу в определенные районы с последующими попытками окружить украинские войска. Военное командование принимает исчерпывающие меры по адекватному реагированию на указанные намерения противника. Наши защитники ценой собственной жизни и здоровья сдерживают вражеские наступления и делают все необходимое для удержания участков фронта, где враг продолжает накапливать дополнительные силы и средства", – сказал Наев.

Он добавил, что на Харьковском и Запорожском направлениях ВСУ укрепляют оборону.

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