Кто первый в кандидаты в ЕС? Подоляк резко осадил премьера Грузии

Ираклий Гарибашвили рассказал, кому первому полагается статус

Советник главы Офиса президента резко ответил Ираклию Гарибашвили. / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что если кому и полагается статус кандидата в Европейский Союз, то сначала Грузии, а затем уже Украине и Молдове.

Об этом он сказал на заседании правительства, сообщает "Грузия онлайн".

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"Заслуженный статус"

"Когда говорят, что Украина в состоянии войны и из-за этого ей должен быть предоставлен (статус кандидата – ред.), то, прошу прощения, – если присвоение статуса определяется войной, то мы не хотим войны, друзья. Мы требуем заслуженного статуса", – заявил премьер-министр.

По его словам, Грузия "заслужила этот статус" на пути реформ, осуществленных за последние 9 лет:

"Давайте сначала подождем, каким будет решение. Если кому-то и полагается, то полагается Грузии, а затем уже Украине и Молдове. ...Мы требуем заслуженного статуса, который грузинский народ заслужил своей 30-летней борьбой на пути строительства демократии и на пути реформ, осуществленных за последние 9 лет. Мы просим только этого. Я сказал это публично и в Давосе, и в Братиславе, и в Брюсселе. Мы не просим ничего особенного и незаслуженного, а просим заслуженного статуса".

Он также отметил, что если это решение для Грузии "не будет справедливым", то населению страны объяснят, какие были основные причины, из-за "которых была принята хотя бы та постыдная резолюция".

Ответ Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк у себя на странице в Twitter обратился к премьер-министру Грузии, написав, что никто "не записывается в очередь к смерти от российских ракет".

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"Украина платит страшную цену за выбор быть европейской демократией. ЕС платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию. Ибо ценности важнее выгоды. А что важнее для вас? Номер очереди на кандидатство?" – заявил он.

Ранее корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заявил, что Украина вместе с Молдовой вскоре могут получить статус кандидата в члены Европейского Союза. Кроме этого, заместитель главы Европейской комиссии Вера Юрова назвала сроки для вступления Украины в Евросоюз.